VAKCINISAĆU SE SUTRA ILI U SREDU NA SAJMU: Predsednik rekao kad i gde prima 3. dozu! BROJKE NAM PADAJU 5. DAN ZAREDOM

BEOGRAD - Vakcinisaću se ili sutra ili u sredu u zavisnosti od toga da li putujem u Glazgov ili ne. Radio sam danas PCR i radiću sutra a ako budem išao u Glazgov vakcinisaću se u sredu i to na Sajmu - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle svečane primopredaje novog brzog Štadlerovog voza u Beogradu.

- Već peto jutro zaredom padaju nam brojevi zaraženih, posebno u Beogradu - rekao je predsednik prethodno upitavši koji su to članovi Vlade koji nisu vakcinisani.

Neodgovorno je da neko bude lekar ili član Vlade a da nije vakcinisan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se vakcinisati protiv korona virusa trećom dozom u subotu ili u sredu i dodao da smatra ogromnom neodgovornošću da neko ko je član Vlade Srbije ili radi kao lekar bude nevakcinisan.

"Ja ne znam ko u Vladi Srbije nije vakcinisan, ali smatram to izuzetnom neodgovornošću prema gradjanima. Prema sebi imate pravo da bude neodgovorni, ali prema građanima ne. To je sve što imam da kažem", rekao je Vučić nakon promocije novih vozova za velike brzine. Vučić je rekao da smatra da je neprihvatljivo da neko bude član Vlade ili lekar a da ne primi vakcinu.

"To je takav stepen neodgovornosti da nemam reči", rekao je on i dodao da će se vakcinisati u subotu ili u sredu, u zavisnosti od obaveza, a da će to verovatno uraditi na Sajmu. Govoreći o stanju sa brojem zaraženih od korona virusa, Vučić je rekao da "već pet jutro" padaju brojevi zaraženih u Srbiji. "Posebno u Beogradu, ali po malo i u Nišu i u Kragujevcu. Još ne padaju u Novom Sadu, ili padaju minimalno. Nešto bolje ide i u Kraljevu i u Čačku", rekao je on.