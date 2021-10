GRADONAČELNIK LJUBLJANE ZORAN JANKOVIĆ ZA KURIR: Poštujem razvoj Srbije, Beograd na vodi je vrlo dobar projekat!

Zoran Janković jedan je od evropskih političara s najdužom karijerom na istoj funkciji - već 15 godina je gradonačelnik Ljubljane. Na tom mestu, kako ističe u ekskluzivnom intervjuu za Kurir, neizmerno uživa i nema većih političkih ambicija.

Rođen je u Srbiji, za sebe kaže da je "čistokrvni mešanac - i Srbin i Slovenac", a za našu zemlju ga i dan-danas veže nekoliko prijateljstava. Uz to, Ljubljana i Beograd imaju dobru međusobnu saradnju, a glavni grad Slovenije je nedavno jednu ulicu nazvao po srpskoj prestonici.

- Mi danas u Ljubljani imamo Beogradsku ulicu, što me jako veseli. Posebno zato što su Ljubljana i Beograd gradovi pobratimi od 2010. godine i jako dobro sarađujemo - ističe Janković na početku razgovora.

foto: Uroš Hočevar

Šta Beograd može da nauči i usvoji od Ljubljane, a šta Ljubljana od Beograda?

- Svaki grad je specifičan i ima svoje zakonitosti, koje treba uvažavati. S Beogradom veoma dobro sarađujemo i razmenjujemo zajednička iskustva. Inače smo otvoreni prema svima, delimo naša saznanja, a na svakome je da proceni kako i u kolikoj meri su u datim okolnostima upotrebljiva za njih. Slepo kopiranje nije dobro ni za koga. Lično mi se projekat "Beograd na vodi" čini kao veoma dobar i napredan, građani će mnogo dobiti.

Petnaest godina ste na mestu gradonačelnika Ljubljane. Šta je tajna uspeha?

- Uvek kažem da smo mi gradonačelnici svaki dan na izborima, jer građani su ti koji ocenjuju naš rad. Potrebno je znati saslušati ih, prepoznati njihove potrebe, koje, ako je ikako moguće, ostvarujemo. Zadatak svakog gradonačelnika je - građanima pružiti najbolju uslugu, a za tako nešto treba imati najbolji tim. A ja imam najbolje saradnice i saradnike i na njih sam vrlo ponosan. Potrebno je imati i viziju razvoja, te jasno zacrtan cilj, biti odlučan u svojim postupcima, donositi smele odluke.

Da li imate ambicije za ministarsko, premijersko ili predsedničko mesto?

- Ne, ni za jednu od tih funkcija danas nemam ambicija. To me više ne zanima. Pre 10 godina želeo sam da postanem predsednik vlade, nakon što je naša stranka pobedila na parlamentarnim izborima, ali nisam sastavio vladu. U funkciji gradonačelnika neizmerno uživam. Zajedno sa saradnicima stvaramo projekte putem kojih našim građanima omogućavamo bolji i lepši život. Trenutno je u toku 170 projekata, a u proteklih 14 godina izveli smo ih preko 2.200.

foto: Uroš Hočevar

Pokušavali su da vas uvuku u razne korupcionaške afere, pre desetak godina ste bili pod istragom... Kako ste se borili s time?

- Imao sam pretres kuće, što nije bilo nimalo ugodno. Istražitelji su u svom poslu bili korektni i profesionalni, no osećaj da vam neko u ranim jutarnjim satima zakuca na vrata dok se vi spremate da započnete svoj radni dan, nije nikome lagodan. Posebno zbog toga što su uznemireni i vaši ukućani. Sam se lično mogu nositi s tim stvarima, ali kada neko bez osnove uvlači u afere tvoje najbliže, onda je to nedopustivo. Uz to je zanimljivo da su nekoliko minuta pre policije stigle televizijske kamere. Od kućne istrage prošlo je već devet godina, a postupci još nisu doživeli epilog na sudu.

Rođeni ste u mestu kod Smedereva. Kakve su vam uspomene na godine života u Srbiji? I šta vas danas veže za Srbiju?

- U Srbiji sam živeo do svoje 12. godine i za to doba vezuju me lepe uspomene. Tamo je i moj prijatelj iz detinjstva Sale, s kojim sam i danas na vezi, te koristimo svaku priliku za susret. U dobrim sam odnosima i s Miroslavom Miškovićem, Miroljubom Aleksićem, Miodragom Kostićem, Petrom Komljenovićem, Bobom Živojinovićem, Željkom Obradovićem... Nažalost, ove godine preminuo je moj dugogodišnji prijatelj Đorđe Balašević. Znali smo se preko 40 godina. Dobro se razumem i s vašim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

foto: Uroš Hočevar

Je li vam u politici pomoglo ili odmoglo to što ste, kako kažete, "čistokrvni mešanac - i Srbin i Slovenac"?

- Pa rekao bih - ni jedno ni drugo. Ponosan sam na svoje poreklo - mama je Slovenka, pokojni otac Srbin. Najvažnije je biti čovek, nezavisno od boje kože, porekla ili veroispovesti. Počnemo li se deliti po tim i drugim sličnim pitanjima, biće pogubno za sve nas. Važno je da svojim postupcima ne štetiš drugom. Moj životni moto je - poštovati svakog i, uprkos različitosti, nastojati živeti zajedno. Tako živimo u Ljubljani. Naravno, uvek postoje pojedinci kojima nešto smeta, ali takvi su, srećom, u manjini.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Imate komunikaciju sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Jeste li zadovoljni saradnjom? I da li mu nešto zamerate?

- Naša saradnja je veoma dobra i poštujem razvoj Srbije, koji je nastao za vreme njegovog vođstva. Uskoro se spremamo za Beograd, gde ćemo postaviti kip slovenskog jezikoslovca Jerneja Kopitara, a tad se nadam i susretu s predsednikom Vučićem. U Ljubljani smo već postavili kip Vuka Stefanovića Karadžića.

Kako vam se čini inicijativa "Otvoreni Balkan" o slobodnom, lakšem protoku i prolazu robe i ljudi između Srbije, Albanije i Severne Makedonije?

- Inicijativa je dobra, jer je potrebno ljudima olakšati prolaz na tim područjima bez suvišne birokratije. Tu ideju o "malom Šengenu" prvi put sam čuo od predsednika Vučića pre dve godine, kad je troje predsednika nastupilo na forumu mladih u Novom Sadu. Ujedno smatram, što sam više puta javno istakao, da je potrebno da preostale države bivše zajedničke zemlje čim pre postanu punopravne članice Evropske unije. Time bi se ljudima uveliko pojednostavio i olakšao život, s obzirom na to da su na tom području od davnina međusobno povezani. Govorim, naravno, o Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini.

Nije važno ko odakle dolazi Položaj Srba - jako dobar foto: Profimedia Položaj Srba u Sloveniji ocenili biste kao... - Jako dobar. Posebno u Ljubljani, gde uopšte nije važno odakle ko dolazi. Ovde različiti živimo zajedno u međusobnom poštovanju. I na to smo ponosni.

Boban Karović