POLITIČKA PRESUDA GOSPODINU 619! Đurić nikada direktniji: Ne krijem se ni iza Ivana I, Zorana K, Draže P, Marka V, Marinike T...

Funcioner SNS i ambasador Srbije u SAD Marko Đurić napisao je autorski tekst "Politička presuda gospodinu 619", u kojem se osvrće na napade iz dela opozicije i opozicionih medija naklonjenih lideru SSP Draganu Đilasu.

- Niti želim, niti mogu da prejudiciram pravosudni epilog slučaja građanina 619. Ne pišem ovo „u ime naroda“, već isključivo u svoje lično ime. Ne krijem se ni iza kakvog Ivana I, Zorana K, Draže P, Marka V, Marinike T, ni Ljubodraga S... Takođe, premda neretko intimno ponukan, sveštenik ni profesor etike nisam, i uzdržaću se od procenjivanja toga kakva će konačna presuda gospodina 619 stići na sudu više pravde – u mom viđenju, za decenijsko mafijanje pod plaštom političke delatnosti, sistemsko trovanje javnog prostora, polarizaciju društva, govor mržnje i razaranje života i porodica političkih i poslovnih protivnika koje su se kroz epohe nalazili na putu njegovom stremljenju ka vrhovnom žezlu vlasti, lišenom ma kakvih skrupula. Medijsko-politička hobotnica koju je 619 stvorio u našem društvu niti je za ignorisanje, niti za potcenjivanje, i ima i znatno više od 619 glava. Svaka od njih maleni je pipak našeg gospodina 619... - navodi Đurić i dodaje:

- Svakoga dana 619 Direktnih i 619 Novih portala i 619 njegovih drugih obličja i bezobličja, poput gospodina 24 i 619 njegovih drugih pajaca, svoj sluzavi obrok zarađuju opslužujući ovog nesvakidašnjeg narandžastog oktopoda. Oktopod bi, jelte, da Srbijom vlada, te je svoje pipke upravio – pravac put njene glave. Njegovi nalozi – što nije čudo, nisu posebno kreativni (što bi bilo poželjno za pravog opozicionara) već jednako ljigavi i beskičmeni koliko i on sam. Ovaj neobični oktopod, premda i sam ima popriličnu glavu, istu lično uglavnom koristi da proguta ugrabljeno...manje za priču i kognitivne procese. To autsorsuje.

Kako piše Đurić, "ima se još uvek, i još uvek se može", nabralo se "ne 'samo' 619 puta milion".

- Istini za volju, mi jesmo narod solidne konstitucije (a bogami i posebne izdržljivosti kada je glava u pitanju), te bi naš oktopod kao takav mogao biti, i ruku na srce možda i jeste, potpuno suprotno svojoj želji, čak i ozbiljno koristan trenutno politički većinskoj Srbiji, kao stalni garant da će ostati većinska. Razvio je ovaj riđi mekušac međutim junačke navike da truje i napada one koji ne mogu da se brane... Posebno se naš narandžasti oktopod istrajno posvetio „hrabrom“ progonu i opadanju dece - nedužnih i nejači - sinova i kćeri onih koji još uvek imaju volje i hrabrosti da im rad za narod i sa narodom bude važniji od partikularnih i sebičnih interesa makar kakvih morskih plodova - piše Marko Đurić dodajući:

- Avaj za našeg riđeg mekušca - Srbija nije pomorska zemlja (u vreme kada je prestajala da bude, naš riđi oktopod – gospodin 619 bio je deo vlasti), a Srbi svakako nisu sisali veslo. Sam sebi on, dakako, uopšte tako ne izgleda. Tu je novac, glamur koji sa sobom nosi moć, i armija raznih dvorjana i ičoglana uz koju je lakše nikada ne stati ispred ogledala i još lakše poverovati kako strogo privatni cilj zaista opravdava sredstva koja koristi.

foto: Kurir

Đurić navodi da je spreman da se "opkladi u 619 miliona, i to njegovih evra (već sam mu jednom i javno nudio da se menjamo za početne uloge, međutim oktopod ko`oktopod, ćuti...) da će do ostvarenja svojih nauma morati da sačeka još brat bratu (ne njegov brat, nisam ja on da pominjem braću i decu) makar 619 godina".

- Ne pomaže tu ni klozetski pseudo humor njegovih 619 pajaca, ni 619 priča o rolki i o leptir mašni i „debilima iz SNSa“ , niti 619 puta 24 minuta laži ponavljanih 24 sata o deci, bratu i roditeljima onoga koji mu radom i rezultatima smeta - da glavu hobotnice postavi na telo Srbije. Evo da napišem nešto što na ovaj način drugi možda danas neće ili ne smeju, jer je gospodin 619, koji sa vatrenim ubeđenjem smatra da je Srbija njegov akvarijum, uveo strogo pravilo da ko ga pomene ili brani njegove žrtve postane ukaljan. Gospodin 619 nema nikakvu budućnost, političku, Bog ga veselio. I to jeste pravosnažna i izvršna presuda naroda Srbije. Dobri naš gospodin 619, sa svih svojih 619 kanala i 619 portala , sa svih svojih 619 pajaca koji 24 sata Srbiju dele i ruže i 619 evroparlamentaraca i 619 zakulisnih obećanja komšijama ima naspram sebe više miliona ljudi akutno alergičnih na bajate morske plodove sa Mauricijusa...i na njegov mržnjom obojen svet. Gospodin 619 ima posla sa više miliona ljudi, koji nikome pa ni njemu ni njegovim najamnicima ne žele ni linč ni zlo kakvo on želi i javno priziva čak i porodicama svojih političkih protivnika - navodi Đurić i zaključuje:

Slučaj 619 ima posla sa narodom Srbije, željnim da za sebe i svoje porodice nastavi da obezbeđuje stalni rast i razvoj, političku i društvenu stabilnost, postepeni oporavak zemlje od prethodnog boravka našeg riđeg mekušca i njegovih 619 pipaka na čelu Srbije. Spremni smo za to da se borimo ne 619 dana, nego 619 godina... Svaka čast na neobičnoj ušteđevini, moćnim i sveprisutnim portalima, pravim batinašima i narkodilerima, saveznicima s jedne i druge one strane rešetaka, granice, i partijske podele...svaka čast na i na otrovu, sluzi i pipcima gospodine 619... Pobediće Vas ljudi sa velikim srcem. Političku presudu uručiće Vam na izborima narod...a izvršiće je Vaši sopstveni pipci, kada u ne tako dalekoj budućnosti uvide da ste njima, a ne nama, omča oko vrata. Usta nam zapušiti nećete, nikada da ste 619 puta toliki.

Đurić je pismo potpisao sa: "S osobitim poštovanjem, Marko Đurić, građanin Srbije na privremenom radu u inostranstvu, otac troje dece, i vlasnik leptir mašne".

Kurir.rs