VUČIĆ O NAPADIMA HRVATSKIH MEDIJIA NA NJEGA! To se dešava jer misle da su ulaskom u EU I NATO sve završili i da je Srbija zgažena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio i na pitanje o napadima u hrvatskim medijima.

Podsetimo, hrvatski mediji objavili su da je "Kosta D. svedok na suđenju izjavio da ga je 1991. Aleksandar Vučić lično tukao.

- Pomalo mi je bezveze da objašnjavam. Nije to taj čovek sam izmislio, to mu je rečeno, upravo zbog teških krivičnih dela koji je počinio. Nikada nisam bio u Petrinji, bio sam u Glini 1995, imao i video snimak. Bili smo dva dana u kampanji sa Srpskom radikalnom strankom. Gospodina Paspalja sam tada prvi put video. To je toliko smešno i sumanuto, nikada nisam bio na teritoriji Avnojevske hrvatske, nisam valjda bio dovoljno hrabar da se javim doborovoljac, imao sam tek 20 godinu. Studirao sam u Beogradu.

Predsednik je istakao da se "bavio studijama, i nogom nije kročio na teritoriju Hrvatske":

- Durgi svedoci rekli su da me nikada nisu videli. Svašta prenose mediji, ali ovo je vrhunac, ali ja izvlačim jednu dobru stvar. Ja se uopše nisam bavio politikom, nisam bio član SRS sve do druge polovine 1993. godine. Oni su pomešali datume u patološkoj želji da urade nešto protiv Srbije. Ne odgovaram im kao predsednik kome ne mogu dakažu da je činio zločine.

- Vašim lažima o sramoti Hrvatske države će se pričati i hoću da pomognem Srbima koji su optuženi. Ako im je ovo svedok, molim ih da mene pozovu i da se utvrdi jesam li bio u Petrinji ili nisam. Da mogu da im pomognem da budu oslobođeni ako nisu počinili zločine. Ovo je i sramota za EU, te stvari se ne rade. Zar vas nije sramota da pričate Srbiji o vladavini prava. Posle ovoga, o pravima Srba ne mora niko da mi govori. U Petrinji nikada nisam bio u životu.

- To se dešava jer misle da su ulaskom u EU i NATO sve završili, da je Srbija zgažena. Pošto Srbija brže raste i napreduje, uprkos svim novcima koji iz EU stižu u Hrvatsku.

Kurir.rs