SIN RATKA MLADIĆA O MISTERIOZNOJ SMRTI SESTRE: Ana je ubijena! Nije tačno da je general sprečio istragu ubistva

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića govorio je o misterioznoj smrti svoje sestre Ane Mladić.

Ana Mladić je 27. marta 1994. godine, prema zvaničnoj verziji, izvršila samoubistvo u porodičnoj kući.

Darko Mladić, sin Ratka Mladića, za Pink je rekao kako je to bio najteži trenutak u njihovim životima, kao i da nije tačno da njegov otac nije dozvolio da se uradi istraga Aninog ubistva, već obdukcija.

- Ja sam pre svega sa vama jutros da bih demantovao niz neistina koje su se pojavile pre nekoliko dana u vezi Anine smrti, između ostalog da je Ratko kriv za njenu smrt. Nije to neka tajna, da su se istog dana kada je Ana ubijena, pojavile teze u Zagrebu da se ona ubila zbog grehova i zločina svog oca. Ja sam dve godine stariji od Ane. Sećam se toga, to je najteži trenutak u mom i njegovom životu. Ratko je odmah doleteo, nije tačno da je sprečio istragu Aninog ubistva, on jedino nije dozvolio da se uradi obdukcija i da se ona na taj način dodatno povređuje - rekao je Mladić i dodao:

- Izvor svih tih informacija se nalazi u haškom tužilaštvu, jedna španska spisateljica napisala je roman o Ani, na čijoj je pozadini napisala da je njena sudbina nju motivisala. Ceo roman je oko toga kako je Ana oduševljena svojim ocem i kad saznaje da je on ratni zločinac, ona to ne izdržava i ubija se. Pre nego što je ona napisala taj roman, radila je u haškom tuzilaštvu, kao saradnica. Posle je objavila knjigu i profitirala. Po tome se vidi da je sistematski rad protiv Ratka Mladića decenijama trajao - ispričao je generalov sin.

On je demantovao da je nakon Anine smrti Ratko postao surov.

- Nije istina da je postao još suroviji, nije nikad bio surov, bio je izuzetan profesionalac. Vratio se na ratište i nikakva promena se u načinu izvođenja njegovog komandovanja nije primetila - poručio je Darko.

