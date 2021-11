ZAPAD PRIPREMA ALBANCE ZA RAT SA SRBIJOM: Lažna država Kosovo dobila i 150 protivavionskih topova! HAOS PLANIRAN ZA 2025?

Zapad planski naoružava lažnu državu Kosovo modernim naoružanjem i gura Prištinu u vojni sukob sa Srbijom!

Stručnjak za nacionalnu i globalnu bezbednost Nikol Antić naveo je da Priština tokom 2021. godine ozbiljno napunila magacine vojnom opremom.

foto: Kurir televizija

- Kupili su 3.000 komada protiovklopnih ručnih bacača iz BiH. Šta će to jednoj teritoriji koja je pod patronatom UN? Protiv kojih oklopnih vozila će da se bore? Šta tamo radi Kfor? Savet bezbednosti ćuti što nam govori da je to pozorište apsurda. Albanci tvrde da se naoružavaju jer se Srbija naoružava i da je agresivna prema njima. Srbija nije agresivna ni prema kome. Naše oružane snage treba da odvrate svakog agresora. A kako Kfor štiti građane videli smo kad su ROSU pucale u Srbe - rekao je Antić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Srbija prema njegovim rečima razvija samo defanzivne vojne sposobnosti.

- Pretendujemo samo na našu teritoriju. Tek na BiH ne pretendujemo jer je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma. BiH je suverena država i mora da razvija svju vojsku. To nije problem. Problem je otkud toliko oružje na KiM. Nabavili su i 150 avionskih topova. Čemu to? Koja policija na KiM treba da koristi protivavionski top i čemu to treba služi? Hoće li da hapse nekog "švercera" sa protivaavionskim topovima - pita se Antić.

foto: Kurir televizija

Stručnjak dodaje da je u toku nabavka čak 12.000 minobacačkih mina.

- Spisak je podugačak. Sa oružjem ne možete da trgujete ako prodavac ne dobije sertfikat ko je krajnji korisnik - rekao je Antić i naglasio da se na dokumentima kao takozvani endjuzer uglavnom navodi Turska.

Antić smatra da međunarodna zajednica neće reagovati.

- Zašto međunarodna zajednica ćuti na to? SAD, Velika Britanija i Nemačka priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Neće reagovati niko. Jedino ko može da reaguje smo mi sami. Ako hoćemo da zaštitimo svoj suverenitet i svoj narod koji živi na KiM moramo da budemo spremni da žrtve i da se branimo od agresije NATO koja bi usledila - kaže stručnjak.

foto: Kurir televizija

Antić navodi da se iza svega krije obračun Zapada sa Rusijom.

- Iza svega prema mom mišljenju stoje SAD i Velika Britanija. Ne radi ovo (premijer lažne države Aljbin) Kurti sam. EU je trenutno zavisna 48 posto od ruskog gasa. Izgradnjom turskog toka zavisnost od ruskog gasa do 2025. biće čak 68 posto. Tada se manja politika mnogih država čija privreda će zavisiti od ruskog gasa. SAD i Velika Britanija neće to dozvoliti. Jedina šansa im je da negde na toj trasi izazovu nemir. Napravili su BiH takvu kakva je i Kosovo da bukvalno mogu da zapale Balkan kad god žele - smatra Antić.

foto: Kurir televizija

Stručnjak dodaje da NATO paktu moramo da stavimo jasno na znanje da smo spremni da branimo KiM.

- Ne možemo da budemo neporaženi, ali možemo da im garantujemo da će njihov boravak biti skup po njih. Nadam se da neće doći do toga - rekao je Antić.

