PREDSEDNIK VUČIĆ IZ GLAZGOVA: Tema o klimatskim promenama MUČI SVET, najavio POVEĆANJE PLATA I PENZIJA u januaru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Glazgovu, gde učestvuje na Samitu lidera o klimatskim promenama - COP26.

Vučić je već imao niz važnih sastanaka i susreta, a na Samitu su mu dobrodošlicu poželeli britanski premijer Boris Džonson i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš.

Predsednik Vučić će se tokom Samita obratiti na skupu šefova država i vlada, a prisustvovaće i događaju povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana, koji organizuju presednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

foto: Printscreen/Pink

- Moraćemo da radimo na stvaranju novih i obnovljivih izvora energije - rekao je Vučić.

Kako kaže, tema klimatskih promena izuzetno muči svet, i dodaje da će morati da se naprave mnoge promene.

- Čekamo da vidimo šta ćemo i kako da uradimo, ali smo razgovarali kako da osnažimo inicijativu "Otvorenog Balkana" - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je bilo reči o tome kako da se uvezuju i sarađuju.

- Razgovarao sam sa Ursulom fon der Lajen važne stvari smo pokrenuli danas, kratko sa Makronom, Merkelovom, mnogim svetskim premijerima i predsednicima, sa Plenkovićem, sa španskim premijerom koji mi je obećao da će doći u posetu Srbiji. Španski premijeri nisu prethodnih 40 godina dolazili u Srbiju, tako da bi to bila istorijska poseta - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da bi ovo bila važna poseta jer je Španija po pitanju KiM uz Srbiju. Važno je, dodaje, zahvaliti se Španiji na podršci Srbiji na evropskom putu.

- Ja sam pričao i sa ljudima iz regiona, i sa Edijom Ramom, hoćemo li moći i kako da dalje osnažimo inicijativu otvorenog Balkana, ostavka gospodina Zaeva nije rezultat lokalnih izbora, već i njegovog ličnog razočaranje sa razgovorima sa EU.

foto: Printscreen/Pink

Dodaje da su nam potrebne stvarne i realne odluke i da se odluči šta će se raditi sa novcem.

- Treba da vidimo kako da dođemo do tog novca jer da bismo za 15 posto uvećali udeo električne energije, moramo da uložimo skoro dve milijarde evra. To je ogroman novac. Možemo da ga damo za godinu dana, ali ako ni u šta drugo ne ulažemo, a mi imamo puteve, pruge, bezbroj obaveza, vojsku, bolnice, koronu... Moramo da vidimo kako ćemo da nađemo taj novac. Mi smo mali, ali moramo da brinemo o energetskoj bezbednosti, čistom vazduhu, čistoj vodi, kanalizacionoj mreži i to su za mene važna pitanja - kaže Vučić i dodaje:

- Moramo da vidimo šta možemo, a za to nam treba novac i dugoročna rešenja. Treba da vidimo i šta ćemo sa nuklearkama u okruženju. Hoćemo da razgovaramo sa Mađarima i Bugarima o tome.

Na pitanje o čemu je razgovarao sa Plenkoviću, Vučić kaže da privatne razgovore neće da prepričava, ali da je bilo i ozbiljnih razgovora na temu nestalih osoba.

- Mi možemo da povezujemo sebe, Albanci recimo gube ogroman novac za uvoz električne energije. Imali smo mi havariju u Bugarskoj na gasovodu. Sve vreme smo na vezi da to rešimo, ali mi imamo rezerve u Banatskom dvoru. Trošimo više, dolaze hladniji dani i nabavili smo interventno gas. Snašli smo se, ali smo skupo platili. Svaki poremećaj i havarija na tržištu nas koštaju i zato moramo da razmišljamo - kaže Vučić i dodaje:

- U ovome bi nam koliko-toliko pomogla, dodaje, rekonstrukcija TENT B1 postrojenja, što će biti urađeno krajem novembra.

Inflacija je, dodaje, veća u celoj Evropi, dok mi držimo stabilan kurc. Energetika, kaže, postaje ključno pitanje.

- Brinemo o tome i radimo na tome na dnevnom nivou, a radićemo i na strateškom. Razgovaraću sa Orbanom, razgovarao sam sa Borisovim, o nuklearkama. Spremni smo da učestvujemo u mnogim stvarima i da gradimo obnovljive izvore energije - kaže predsednik.

Hidroelektrane i vetroparkovi su uvek na meti napada, a samo solarna energija nije sigurna, objašnjava predsednik.

- Moraćemo i o hrani da brinemo jer će za 5-7 godina ovo biti glavna tema u svetu. I voda će svakako biti tema u budućnosti - kaže Vučić.

Na pitanje o pomoći države, Vučić kađe da je reč o milionima evra koji idu građanima, ali koji podstiču rast.

- Sledi ono što je najvažnije: stalno i stabilno povećavanje plata i penzija. U januaru će prosečna plata biti 610 evra i to su dobre stvari i rezultati - kaže Vučić.

(Kurir.rs/Pink)