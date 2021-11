PALE MASKE: Jeremićevi očekuju da ih stranci dovedu na vlast! Ponoš: Hil dolazi da smeni Vučića!

Potpredsednik Narodne stranke otkrio da se nada da će novi ambasador SAD Kristofer Hil raditi na rušenju predsednika. Iz SNS odgovaraju - prošlo je to vreme kad su se stranci za sve pitali u Srbiji

Vrh Narodne stranke Vuka Jeremića otvoreno je priznao da računa na pomoć stranaca za dolazak na vlast!

Naime, potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš, koji je i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije, nedvosmisleno je rekao da će novi američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil smeniti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

foto: Dragan Đilas

- Ja bih bio spreman da kažem da, kad neko odluči da Kristofera Hila izvuče iz penzije i dovede ga ovde, onda postoji priličan nivo izvesnosti da on neće otići odavde a da Vučić ostane - rekao je Ponoš.

Sagovornici Kurira, međutim, ocenjuju da su ovo nerealna očekivanja od dolaska novog diplomate. Potpredsednik SNS Milenko Jovanov kaže: "Šta je babi milo, to joj se i snilo".

foto: Kurir

- Ponoš polazi od toga kako je on doveden na mesto načelnika Generalštaba, jer je opštepoznato da su njega na tu poziciju doveli stranci i misli da oni i danas mogu da vedre i oblače po Srbiji. Međutim, danas u Srbiji o tome ko je vlast, a ko opozicija odlučuje narod. Takođe, ovo što je rekao pokazuje i da bivši režim i perjanice bivšeg režima i DS ni danas nisu odustali od toga da ih neko drugi, tj. stranci, dovodi na vlast, bez obzira na to šta narod misli, što je strašno - kaže Jovanov.

Ističe da je jedna od najvažnijih i temeljnih stvari Vučićeve vlasti upravo to što je narodu vraćen suverenitet u ruke.

- Narod, a ne stranci i domaći tajkuni, odlučuje o tome ko će biti na vlasti u Srbiji, a ko opozicija. Ponavljam, to vreme je prošlo i neće se vratiti, koliko god se Ponoš tome nadao. Ove želje Ponoša i bivšeg režima samo pokazuju da bi oni Srbiju vratili nekoliko koraka unazad i od nje napravili vazala, zato što onaj koga stranci dovedu na vlast, on je njima dužan i vodiće politiku rukovodeći se njihovim interesima. To je suštinska razlika između onoga što radi Vučić i onoga što bi radili oni. Siguran sam pak da Hil ne dolazi zbog toga - zaključio je Jovanov.

Da Hil dolazi u Srbiju iz drugih razloga, smatra i bivši ambasador Milisav Paić.

foto: Kurir

- Mislim da je to nategnuta teza. Takođe, mislim da je njegova funkcija drugačija, da dolazi kao neko ko je svojevremeno uspostavio dobre odnose sa nekadašnjim rukovodstvom Slobodana Miloševića i učestvovao u nekim od najznačajnih događaja, poput Dejtona, te pretpostavljam da Amerikanci smatraju da još uvek ima neku težinu, kao čovek koji je uspeo da održi korektne odnose sa tadašnjom vlasti. Šalju ga kao nekoga ko bi u prihvatljivijem pakovanju radio za ostvarenje ciljeva SAD - kaže Paić.

Inače, pojedini mediji juče su objavili da bi upravo Ponoš mogao da bude zajednički kandidat dela opozicije za predsednika Srbije.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Aleksandar Jovanović, Dragana Udovičić