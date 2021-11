SKANDAL! SRBE NAZVAO SEPARATISTIMA: Kristijan Šmit u prvom izveštaju UN Dodika pomenuo čak 61 put!

Novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit predao je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija skandalozan dokument u kojem optužuje Srbe za separatizam, a preti i novim ratom! Šmit je u izveštaju, čiji su delovi obelodanjeni, srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika pomenuo čak 61 put!

Šmit je, naime, ocenio da je BiH u direktnoj opasnosti od raspada i da postoji "veoma realna" mogućnost povratka sukoba.

foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

- Šmit će predložiti pojačanje međunarodnih mirovnih snaga u BiH ako srpski separatisti ostvare pretnju da će se povući iz Oružanih snaga BiH i stvoriti sopstvenu vojsku - preneo je britanski Gardijan, koji je imao uvid u taj dokument.

Savet bezbednosti Šmit neće govoriti u UN Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Bosni i Hercegovini neće govoriti Kristijan Šmit, a visoki predstavnik se uopšte ne pominje u tekstu rezolucije koji je sinoć usaglašen posle višednevnih pregovora. Konačnom verzijom rezolucije produžava se mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, odnosno misije Altea, prenela je sinoć Televizija Republike Srpske. Rusija je, kako je preneo FoNet, od početka insistirala da se visoki predstavnik izbaci iz teksta.

Šmit dalje navodi da se BiH suočava s najvećom egzistencijalnom pretnjom u posleratnom periodu, a komentarišući najave Dodika da će RS formirati svoju vojsku, ocenio je da je reč o pretnjama koje su "jednake secesiji bez njenog proglašenja".

U izveštaju koji je u petak poslao u sedište UN, Šmit je naveo i da Dodikovi postupci ugrožavaju ne samo mir i stabilnost zemlje i regiona već da, ako međunarodna zajednica na njih ne odgovori, mogu dovesti do poništavanja samog Dejtonskog mirovnog sporazuma (?!). On je upozorio i na mogućnost sukoba između policijskih agencija BiH i policije Republike Srpske.

- Ako se Oružane snage BiH pocepaju na dve ili više armija, potrebna je ponovna procena nivoa međunarodnog vojnog prisustva - smatra Šmit i zaključuje da su izgledi za dalje podele i sukobe vrlo realni i da bi nestabilnost u BiH imala šire regionalne implikacije.

foto: Kurir

Šmitov izveštaj naišao je na oštre reakcije domaće javnosti, pa je tako predsednik parlamenta Srbije Ivica Dačić za Kurir poručio da veruje da ovakav izveštaj SB neće usvojiti jer "predstavlja pristrasan i maltene priželjkivan opis događaja koji su daleko od istine".

- On otvoreno staje na stranu Bošnjaka i predstavlja Srbiju i Republiku Srpsku kao separatiste. Pritom, ko je on da daje takve ocene? Pa njega ne priznaju ni sve članice SB UN, poput Rusije. Takođe, ko je on da dovodi u pitanje opstanak Dejtonskog sporazuma kada nije ni učestvovao u njegovom usvajanju? Ovo je samo još jedan ružan pokušaj političkog napada na Srbiju, koji, verujem, neće imati željeni efekat u SB UN - kazao je on.

Kritiku Šmitovog izveštaja izneo je i bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović.

foto: Kurir

- Ne znam u kom svojstvu on to radi, da li u svojstvu međunarodnog predstavnika, što nije, jer nije dobio podršku dve ključne članice SB UN, kao ni Saveta za implementaciju. Onda bi on bio lažni Šćepan Mali. Ili pak Šmit nastupa kao političar Nemačke? U tom slučaju, on nastavlja kontinuitet te zemlje prema Srbiji od devedesetih godina, jer je upravo Nemačka razbila nekadašnju zajedničku državu - Jugoslaviju. To bi bio znak za uzbunu jer bi značilo da je njegova zemlja ista kao pre 30 godina i da to treba ozbiljno uzeti u obzir. Sve u svemu, njegova retorika, puna iskrivljenih istina i nepotpunih činjenica je još jedna pretnja i politička provokacija koju je svom silinom izvršio - jasan je Jovanović.

Milorad Dodik Šmit je okupator, nekad mi ga je žao! Milorad Dodik, reagujući na izveštaj, nazvao je Šmita okupatorom! - Ako smo mi separatisti, onda je on okupator. On nema nikakvu nadležnost, a sve će se završiti tako što tu njegovu pisaniju neće niko usvojiti, neće biti dokument - rekao je Dodik i dodao: - Protiv njega nemam ništa lično. Ponekad imam čak i neke simpatije, a najčešće mi ga je žao. Sad on sebe bilda da se obračuna sa Srbima, kao što je kroz taj navodni izveštaj, a taj izveštaj su pisali muslimani u Sarajevu, a on samo potpisao.

Dodikov savetnik Ko da ga je pisao Bakirov SDA Da je neko tražio od SDA ili neke druge stranke iz Sarajeva da dostavi izveštaj SB UN o situaciji u BiH, taj dokument bi bio bukvalno identičan kao izveštaj građanina Šmita, poručio je Milan Tegeltija, savetnik Milorada Dodika za pravna pitanja. - To govori sve o njegovom sadržaju, kvalitetu i pristrasnosti, a dodatno ide i u prilog svima koji ističu prevaziđenost OHR u BiH, koji više nije rešenje nego deo problema u BiH - istakao je Tegeltija. Kazao je da je prilično uveren da ovaj i ovakav izveštaj neće biti usvojen u SB, te da će, samim tim, ostati lista proizvoljnih i pristrasnih tvrdnji bez pravne težine.

Predsednik Vučić Upravo se RS zalaže za poštovanje Dejtona Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se još nije upoznao sa Šmitovim kritikama, ali da se njemu čini da je upravo RS ta koja se zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma. Ukazao je da se to dešava svaki put kada Srbija jača i kada izbije na čelo po ekonomskim kriterijumima, a ne samo po pitanju broja stanovnika i veličini teritorije. - Moramo da razumemo situaciju u svetu a ne da kukamo i plačemo. Ne možemo da menjamo granice danas, ali možemo da se borimo za napredak ekonomije i to je rešenje za nas - rekao je on.

