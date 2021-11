NEDIMOVIĆ ZA KURIR O STAJLINGU ZA DOČEK KRIVOKAPIĆA: Dušebrižnicima kritike nek su na čast! NIJE SRAMOTA HVALITI SE POLJOPRIVREDOM

Ministar poljoprivrede i potpredsednik Vlade Srbije Branislav Nedimović, koji se našao na meti kritika dela javnosti jer jer je crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića juče dočekao na beogradskom aerodramu u neuobičajenom stajlingu, plavim farmerkama i u košulji, bez kravate - poručio je za Kurir da ne haje za ocene "dušebrižnika", već da se bavi isključivo stvarima bitnim za državu i njene bilateralne odnose.

- Premijerka Brnabić i premijer Krivokapić su rekli apsolutno sve na tu temu, više od toga se nema šta dodati. Sve ostalo što su navodni dušebrižnici za odnose Srbije i Crne Gore pokušali da nametnu kao temu ide njima na čast. Jednu stvar bih samo poručio u vezi komentara da ministar poljoprivrede - na stranu što sam i potpredsednik Vlade - dočekuje premijera Crne Gore. Znam da je neku nazovi gospodu sramota hvaliti se poljoprivredom i davati joj značaj kao takvoj, ali ako mogu svetske sile, može i Srbija. Mnoge to podseća i da smo regionalna sila i u agraru, ali nijedno omalovažavanje na taj način neće poništiti tu činjenicu. Naprotiv, jačaćemo još više - naglasio je Nedimović za Kurir.

foto: Twitter Printscreen/Zdravko Krivokapić

Inače, prethodno je reagovala premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je rekla da je njena greška zato što je premijera Krivokapića trebalo da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, ali se on zadržao u Atini i nije mogao da sleti na vreme.

- Stoga je u poslednjem trenutku došlo do promene i određen je ministar Nedimović da dočeka premijera Crne Gore, između ostalog i zato što je potpredsednik Vlade Srbije. On često prekrši dres kod. To je manir ministra Nedimovića. Dres kod nije nešto što je njemu lično posebno važno i nije nešto čemu pridaje posebnu pažnju. Ja razumem diplomatske protokole, ali nekad morate da razumete i individualne, lične preference ljudi - rekla je Brnabić.

foto: Twitter Printscreen/Zdravko Krivokapić, Beta/Milan Obradović

Otkrila je i da su se na jutrošnjoj sednici Vlade Srbije čak „šalili da je za uobičajeni dres koda ministra Nedimovića on juče bio prilično sređen“.

- Zaista nije bilo nikakve zle namere u svemu tome i ja sam se potrudila da na vreme završim svoju konferenciju da bih premijera sačekala ispred Vlade Srbije. Kao domaćin sam želela da budem tu sa njim i da ga dočekam ispred Vlade - rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije poklonio nikome toliko pažnje kao Krivokapiću, što, kaže, mnogo više govori o tretmanu Krivokapića i kakav je odnos Srbije prema Crnoj Gori.

Ona se potom izvinila, ali je istakla da je ministar Nedimović bio srećan što može da sačeka premijera Krivokapića.

Krivokapić je poručio da je u Beogradu dočekan na „najvećem mogućem nivou sa izuzetnim gostoprimstvom“.

- Gospodin Nedimović je bio izuzetno srdačan i prijatan i u tom delu tehničkog prijema ja se nisam obazirao ko kako izgleda. Znam da možda to u diplomatskom smislu može da predstavlja određenu poruku. Ali upravo njegove reči i srdačna dobrodošlica više govori od toga da li je on bio u farmerkama ili nije - rekao je Krivokapić.

(Kurir.rs/ I. Žigić/ Foto:Twitter Printscreen/Zdravko Krivokapić)

Bonus video:

00:44 MINISTAR NEDIMOVIĆ U FARMERKAMA NA DOČEKU KRIVOKAPIĆA: To jeste poruka Beograda, ali je nečim uslovljena