DEBAKL NA MEĐUNARODNOM PLANU STVORIO FRUSTRACIJE U PRIŠTINI: Upadom u Valač prikrivaju svoju nemoć da dođu do novih priznanja!

Najava da pripadnici ROSU, najverovatnije posle 6. novembra, planiraju da zauzmu Valač, trafostanicu strateški važnu za opstanak Srba na severu Kosova i Metohije, ponovo je probudila strah da će prištinske vlasti, zbog niza neuspeha na međunarodnom planu, još jedanput posegnuti za nasilnim akcijama.

U situaciji kada propada svaki pokušaj Prištine i njenih lobista da dobiju nova priznanja nezavisnog Kosova i učlanjenja u međunarodnim organizacijama, ali i kada se ubrzava militarizacija, stigao je novi šamar njenoj nemoćnoj diplomatiji - među predstavnicima čak 200 zemalja na globalnom samitu u Glazgovu nema nijednog kosovskog, jer je pozivnica izostala.

Opsednuti severom KiM

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković upozorava za Kurir da su nasilni i jednostrani potezi kosovskog premijera Aljbina Kurtija, kojima svedočimo poslednjih meseci, opasnost za mir i stabilnost na prostoru, kako KiM, tako i čitavog regiona.

foto: Printscreen/Pink TV

- Želim da verujem da su naši evropski i međunarodni partneri svesni opasnosti koju Kurtijevi opasni potezi nose i da smo samo zahvaljujući uzdržanoj i mirnoj reakciji predsednika Aleksandra Vučića i srpskog naroda uspeli da očuvamo teško stečeni mir. Kurti nas svojim militantnim potezima vraća dve decenije unazad i, umesto normalizacije odnosa i dijaloga, on se ponovo služi puškama, oklopnim vozilima i nasiljem prema Srbima, s posebnom opsesijom prema severu KiM. Međutim, kakve god osvajačke snove sanjao, realnost će ga demantovati - poručuje naš sagovornik.

Teroristička priroda

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski ocenjuje za naš list da su opasni planovi zauzimanja Valača i Gazivoda odraz frustracije Prištine zbog neuspeha u prikupljanju novih priznanja i uključenja u razne međunarodne organizacije.

foto: Kurir

- Njihova teroristička priroda ima sve manju podršku čak i kod onih koji su ih podržavali i stvorili. Veoma dobra reakcija je to što je predsednik Vučić na vreme to najavio kao mogućnost i time na posredan način obavezao Kfor da deluje i spreči to, ali je i prebacio odgovornost na njih, jer bi eskalacija sukoba onda bila problem koji su napravili neki drugi, a ne Srbi. To su veoma važne tačke na KiM za opstanak srpskog naroda i za energetsku bezbednost celog KiM a nama najvažnije severa. Zato dosledna politika Srbije da će braniti interese naroda i države i što pokazuje spremnost da to i uradi jeste put da do nove provokacije i ne dođe. Duboko verujem da će albanske gazde to razumeti i shvatiti da se samo dogovorom sa Srbijom može doći do trajnog rešenja - naglašava on.

Strateška tačka Valač snabdeva strujom 85 odsto severa KiM foto: Beta/Armenija Zajmi Bešević Trafostanica Valač strujom snabdeva oko 85 odsto domaćinstava na severu KiM, zbog čega se procenjuje da bi nasilna akcija ROSU izazvala humanitarnu katastrofu za Srbe koji žive u ovom delu pokrajine. O Valaču se uvek govori kao o strateški važnoj tački za opstanak Srba. U ovu trafostanicu stiže struja iz centralne Srbije, iz Novog Pazara, ali i iz hidroelektrane Gazivode, koja je udaljena oko 30 kilometara.

San o vojsci Kosova Spremaju se vojni sporazumi Prištine i Zagreba Kosovski ministar odbrane Armend Mehaj izjavio je da je Priština do sada potpisala 15 sporazuma o vojnoj saradnji i tri SOFA sporazuma - sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Kuvajtom. Kako je najavio, u toku je proces potpisivanja s Hrvatskom i Poljskom. Mehaj je rekao da je san svakog stanovnika KiM stvaranje profesionalne vojske, kao i da je najvažnija koordinacija sa SAD. On se požalio da je glavna prepreka za članstvo Prištine u Alijansi to što pojedine članice NATO ne priznaju nezavisnost Kosova: - U skladu s tim, Kosovo mora da ima diplomatskog predstavnika u NATO, ali taj proces još nije počeo.

Marija Zaharova Fitilj na Balkanu može biti zapaljen svakog trenutka foto: Profimedia / Sergei Bobylev Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova upozorila je da se situacija na Balkanu zaoštrava zbog delovanja kosovskih ekstremista i da fitilj balkanskog bureta baruta može biti zapaljen u svakom trenutku zbog toga, uz odobravanje ili direktno podsticanje zapadnih pokrovitelja. Kako je navela na Telegramu, radikalne snage Albanaca nastavljaju uporne pokušaje da se "oslobode Srba" na KiM. Podsetivši na skorašnje upade kosovskih specijalaca na sever KiM, ona kaže da je sledeća meta napada trafostanica Valač, jer je "energetska nezavisnost" jedan od glavnih ciljeva vlasti u Prištini.

