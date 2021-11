BURNO U NJUJORKU O BIH: Rusija "isterala" Kristijana Šmita!

Bura u regionu uoči Saveta bezbednosti UN prelila se i na samu sednicu, jer je Rusija oštro kritikovala pokušaje Zapada da nametne svoja pravila igre u Bosni i Hercegovini. Posle višednevne debate, u sredu uveče jednoglasno je usvojena rezolucija kojom se produžava mandat Eufora i u kojoj se ne pominju ni visoki predstavnik za BiH, niti njegova kancelarija (OHR).

Principijelan nastup Rusije i Kine doveo je do toga i da se u dokumentu nađe i odredba da visoki predstavnik Kristijan Šmit ne govori pred Savetom o situaciji u BiH.

- U BiH nema visokog predstavnika... Postoje sve veći pritisci na Republiku Srpsku. Vi samo krivite Srbe i demonizujete sve što rade Srbi - poručio je na sednici ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja i označio OHR kao izvor problema.

Ambasadorka SAD u SB Linda Tomas Grinfild pozvala je lidere u BiH da prestanu sa "opasnom i zapaljivom retorikom", a posebno, kako je navela, lider SNSD Milorad Dodik. Osim Amerike, snažnu podršku Šmitu pružile su Francuska i Velika Britanija.

Bivši šef diplomatije Živadin Jovanović ocenjuje za Kurir da se desila velika promena i da je odzvonilo praksi po kojoj sve što stiže od visokog predstavnika, odnosno zapadnih sila, mora biti aminovano.

foto: Nebojša Mandić

- Na ovoj sednici se reflektovalo ono što odavno pričamo, a to je da se globalni odnosi ne mogu na stari način tretirati. Rusija je nastupila principijelno, zalažući se za Dejtonski sporazum, i pokazala doslednost nakon zajedničke inicijative s Kinom da se ne prizna nezakonito i jednostrano imenovanje Šmita za visokog predstavnika. To je nova stvar koju je Zapad morao da proguta i koja pomera stvari u pravom smeru. Bilo bi normalno da ovo deluje otrežnjujuće za zapadne sile na globalnom planu, pa i kada je reč o Kosovu, a nadam se da će isto delovati na sve one u Sarajevu koji misle da oslanjanjem na Zapad mogu da ostvare svoje unitarističke i antidejtonske ciljeve - naglašava naš sagovornik.

Milorad Dodik Tužićemo Šmita za lažno predstavljanje foto: Youtube prtscr / RTRS Srpski član Predsedništva BiH najavio je da će RS naći mehanizam da tuži Kristijana Šmita za lažno predstavljanje i pokušati to da uradi u njegovoj zemlji. On kaže da je RS dobila važnu poruku od SB - da nema visokog predstavnika: - Biće zanimljivo gledati kako će se ponašati gospodin Šmit. Ako nije prepoznat po rezoluciji SB UN, onda ne može biti prepoznat ni ovde. Čudi me da je čovek tog političkog iskustva sebi na kraju mogao dopustiti ovakvu blamažu.

Kurir.rs