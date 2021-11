DA LI ĆE OTVORENI BALKAN TRANSFORMISATI REGION? Vladislav Jovanović i Slobodan Zečević: Koliko je značaj ove inicijative

Očekivanja od inicijative "Otvoreni Balkan" izuzetno su velika i prvenstveno će, kako navode inicijatori, značiti za ljude - građane koji žive u tri zemlje, Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji.

Ideja da se od Subotice do Sarande stigne bez pasoša i zadržavanja na granici je svima primamljiva, ali kada to može da se realizuje? Da li ćemo biti spremni da se izborimo sa komplikovanim administrativnim barijerama koje su pred tri državna rukovodstva? Da li će nas Otvoreni Balkan udaljiti od Evropske unije ili nas preporučiti kao još jače i organizovanije partnere?

U emisji "Usijanje" na Kurir televiziji o ovoj temi govore Vladislav Jovanović, diplomata u penziji i nekadašnji šef jugoslovenske diplomatije i prof. dr Slobodan Zečević, naučni savetnik u Institutu za evropske studije.

foto: Kurir televizija

- Ovo ima užu i širu dimenziju! Ta uža dimenzija je proces privrednog prilagođavanja boljim uslovima privređivanja tri zemlje. Nedostaju joiš tri za koje je pitanje kako će se postaviti. Takav poziv je ponuđen Crnoj Gori ponuđen je njihovom premijeru prilikom posete Beogradu, a problem je što te zemlje same ne utiču na to već se pitaju i oni koji imaju uticaj u njima i koji imaju geopolitički ineteres da to osamostaljivanje balkanskih zemalja ne izmakne njihovoj kontroli - kaže Jovanović.

- Što se tiče ove tri zemlje, one su veoma angažovane da ubrzaju taj proces i da se što više otvore za sada u oblasti drumskog i avionskog saobraćaja i slobodnog protka kapitala.U budućnosti će se videti i kako će se stajati sa zapošljavanjem i radnom snagom u ove tri zemlje - naglasio je diplomata u penziji.

On je naglasio da ovakvo otvaranje ima višedimenzionalne pozitivne strane.

- Zapadni blok kao Zevs posmatra taj razvoj i sigurno će gledati da sve to bude i u njihovom interesu, koji nije samo ekonomski, nije samo u pitanju članstvo u EU, što je više mamac nego realna mogućnost, već ih brine i da te zemlje ne skliznu pod uticaj nekih drugih sila - rekao je Vladislav Jovanović.

foto: Kurir televizija

Slobodan Zečević naglasio je da je suština to što one zemlje koje nisu u sklopu EU nemaju dovoljno sredstava za razvoj, što pokušavamo da nadoknadimo na više načina.

- Okrenućemo se kineskim i ruskim investicijama i na taj način pokušaćemo da anuliramo tu prednost koju imaju Rumunija, Bugarska, Mađarska... postoji i jedan paralelni proces, koji Nemci forsiraju, a SAD prilično blagonaklono gleda na ovu inicijativu. Mi pokušavamo da za šest posto podignemo bruto društveni proizvod, da bismo stigli zemlje EU, i to je vredno truda - kaže Zečević.

On je naglasio da veruje da će se i ostale zemlje priključiti ovoj inicijativi ukoliko bude dobrih rezultata u prvom periodu.

Gosti "Usijanja" složili su se da rezultati mogu biti vidljivi veoma brzo, te da će "Otvoreni Balkan" doprineti slobodnijem kretanju ljudi.

- Turizam za Albaniju je veoma značajan, a Makedoncima i nama će biti mnogo lakše da idemo tamo. Jedna pokretljiva radna snaga mogla bi da reši pitanje posla i to je nešto što je značajno i što može da pojeftinjuje i olakša. Umesto što bismo uvozili radnu snagu iz Azije mi možemo da uzimao iz ovih zemalja sa kojima smo otvoreni i obrnuto - naglasio je Vladislav Jovanović.

I intelektualni radnici mogu imati koristi od toga, pa čak i studenti i stažisti.

foto: Kurir televizija

- Može biti velika korist za svakoga, ako se bude pametno koristilo i ako ne bude nekih pojava iz pravca Prištine, koja ima mogućnost da na to utiče negativno - rekao je Jovanović.

- To je jedna kopija evropskog modela, a to je da se propisi me]u državama toliko usaglase da vi imate poverenja u sva uverenja koja vam daju druge strane. Ja se nadam da ćemo mi uspeti, jer bi to dalo jedan elan našoj proivredi - kaže Zečević, koji dodaje da je veoma važno imati u vidu i da postoji mogućnost da dođe do trajnog naseljavanja u pojedinim oblastima naše zemlje.

Vladislav Jovanović istakao je sve tri zemlje osećaju životnu potrebu da smanje troškove transporta.

- Kasnije u procesu prestrojavanja može se pojaviti jedna skrivena želja da se to iskoristi radi nekog određenog naseljavanja. To bi bilo posebno aktuelno ukoliko bi vlast Prištine ušla. Ona je još ranije naglašavala da ima potrebu da se demografski širi u pravcu Niša i Prokuplja i trebalo imati to u vidu.

foto: Kurir televizija

Zečević je naglasio da postoji rizik i da o tome treba voditi računa. On je naglasio i da se države, koje još nisu ušle u "Otvoreni Balkan", boje približavanja Srbiji.

Vladislav Jovanović istakao je da te države nemaju nikakav razlog za strah, ali to koriste za svoje zatvaranje, jer se u svojim državama na taj način osećaju kao bolji gospodari.

