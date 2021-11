LIDERIMA BEZ VIZIJE DOLAZI KRAJ! Kad Balkan open počne da funkcioniše kamiondžije će poslati Mila i Bakira u POLITIČKU ISTORIJU

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na sastanku sa najvišim zvaničnicima Albanije i Severne Makedonije dogovoreno formiranje Implementacionog saveta čiji će zadatak biti da koordinira dogovoreno u okviru inicijative Otvoreni Balkan jer je zaključeno da mnoge stvari koje su postignute na političkom nivou nisu uvek bile sprovođene na terenu.

Politički analitičar Branko Radun naglašava da je promet roba bio glavna tema skupa lidera u Beogradu.

- To jeste problem jer na granicima vidite ogromnu kolonu šlepera. To je problem za biznis. Političari su se dugo bavili mitskim temama i potpuno su zapostavljali ono od čega ljudi žive. Balkan open je dobra priča. Videćemo da li će da reši probleme. Implementaciono telo treba da dogovor sprovede u praksi. Morate usaglasiti sisteme da kad kamion uđe kod Subotice ne stane do grčke granice. Problem je i međusobno poverenje. Džaba priča ako od toga nema realne promene. Balkan open je neka vrsta zamene za evropske integracije, ali otpori su jaki. Voleo bih tu da vidim Crnu Goru i BiH - rekao je Radun u jutarnjem programu Kurir televizije.

Lider Pokreta za promene Nebojša Medojević smatra da aktuelna vlast u Crnoj Gori nema viziju i da se zato nije priključila inicijativi.

- Opasni eksperiment sa ekspertskom vladom je pokazao da ne može da sprovede državnu politiku. Nemamo vodstvo koje ima viziju Balkana za 20 godina - rekao je Medojević i podsetio da na izbore u Makedoniju koji su jasno pokazali koliko je društvo podeljeno oko važnih pitanja.

Dodaje da je ključno da postoji politička volja.

- Za potpisivanje bilateralnih i triletaralnih sporazuma potrebne su velike intervencije. Čeka nas veliki posao, ali je ključno da postoji politička volja. Prvi put imamo političkog lidera koji kaže da ne možemo da čekamo člansto u EU i da ne rtadimo ništa. Godinama obmanjuju ljude da će jednog dana kad budemo članice EU sve biti super. Niko ozbiljan u EU ne razmišlja o proširenju. Balkan open nije zamena za EU nego evropske integracije na Balkanu - rekao je Medojević i naglasio da će sve da se promeni kad kamioni počnu da cirkulišu i kamiondžije počnu da pričaju kako su prošli granicu za 15 minuta.

Radun se posebno osvrnuo na političke lidere u BiH koji ne žele da se priključe regionalnoj inicijativi.

- Političari koji se opiru u BiH nisu posvećeni evropskim integracijma nego lažu narod. Bakir Izetbegović je naslednik politike kojoj je osnova animozitet prema Srbima. Imaju problem sada. Znaju da je Balkan open interes BiH isto kao i Milo Đukanović. Došli su i održavali se na vlasti jedinim narativom, a sada treba da budu zajedno sa Srbijom. Imaju problem sa tim da je Srbija lider. Politika Mila Đukanovića i Bakira Izetbegovića je bazirana na narativu protiv Srbije i sada ne znaju kako da objasne svojim biračima da hoće sa Srbijom u Balkan open. Postali su milioneri na tom narativu, ali sada su postali i njegovi robovi - dodao je Radun.

