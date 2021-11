KAKVU POMOĆ U VAŠINGTONU TRAŽI ĐILAS: Pokušava da sebi digne rejting i da pokaže da je prvi u opoziciji

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas otputovao je u Vašington i sastao se sa Gabrijelom Eskobarom, specijalnim predstavnikom SAD za Zapadni Balkan od kog je tražio da "zemlje koje se zalažu za demokratiju podrže evropske standarde". Prethodno je Zdravko Ponoš, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića, izrazio nadu da bi ambasador SAD Kristofer Hil mogao da utiče na smenu aktuelne vlasti.

Do koje granice je legitimno da se traži pomoć od SAD i Evrope u unutrašnjim političkim pitanjima? Zašto pojedini političari vide šansu u stranim centrima moći više nego u biračima u sopstvenoj zemlji? Šta se očekuje na izborima i u koliko kolona može da nastupi opozicija?

Gosti Usijanja su prof. Žarko Obradović, predsednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove i Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja "Fakotr plus".

Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Mislim da ne stoji ono što Đilas govori, mislim da mu je cilj da podigne politički rejting i da pripada toj zapadnij opciji, što je za mene neprihvatljivo. Apropo evropskih vrednosti, bili su ovde evroparlamentarci. Ko uđe u takvu vrstu razgovora, on prima i obaveze, kaže Obradović.

- Deklarativno bi većina stranaka u Srbiji podržala zahtev za uvođenje evropskih standarda, taj njegov zahtev je dosta uopšten. Mi ne znamo kontekst ove posete, ne znamo da li su pozvani ili su otišli na svoju inicijativu, tako da je taj razgovor mogao biti po njih prijatan ili neprijatan ili neutralan. Gospodin Eskobar je do juče malte ne živeo u Beogradu, sumnjam da moe da sazna nešto više, a moguće je da Đijas pokušava da nađe saveznika, dugo su vođeni razgovori sa evroparlamenstacima, i on je mislio da su oni na njihovoj strani, a onda su rekli da su oni naklonjeni vlastima u Beogradu. Ne zaboravimo da je Eskobar reako nedavno da Vučić ima podršku SAD dok je na evropskom putu, kaže Pejić.

- Ta poseta nema značaj za Ameriku, mnogo više za Đilasa, mi to posmatramo i kao neku borbu opozicije da se neko nametne kao prvi, ja ne volim ovo da kažem, ali razgovor sa tim delom američke administracije, to podrazumeva nešto drugo, kad su posle miloševića došli DOS oni su neke obaveze preuzeli, poput pljačkaške privatizacije, nije se pominjala Rezolucija 1244, povučena je tužba protiv NATO, kaže Obradović.

- Mislim da se značaj ove posete precenjuje, SAD nisu mesto gde će se pomoć tražiti na dvavnom nivou, kaže Pejić.

- Sramota je način na koji ne Đilas govorio o Kosovu, mislim da je premijerka dala dobru izjavu, a on kaže da ne bi priznali nezavisnost, ali da su za pomirenje. To je apsolutno kontradiktorno, kad pričate u SAD, mene to asocira da će prihvatiti sve što SAD traže da je vezeno za pomirenje, kaže Obradović.

- U svojoj izjavi o Kristoferu Hilu Zdravko Ponoš aludira da on dolazi sa zadatkom da sruši Vučića, i to je negativno za odnose Srbije i SAD. Ovde u Srbiji se misli da su ambasadori ti koji kreiraju politiku, ali oni sporovde politiku svojih zemalja. Eskobar je i za vreme Trampa imao važnu funkciju vezano za Balkan. Ne deluje mi da će Ponoš biti predsednički kandidat, meni sad to više izgleda kao probni balon, mnjima je sad važno da se priča o tome, kaže Pejić.

- Mene ne čudi što je došlo do razmimoilaženja opozicije i evropalamentaraca, opozicija nema politiku i program i to je suštinsko, sve je to za javnost, kaže Obradović.

- Opozicja najbolje stoji u Beogradu, ali ne znači da ima glasova dovoljno za pobedu, ali ponekad mi deluje da ih zanima samo Beograd, možda bude i nekog višeslojnog bojkota, tj. da se izađe samo na beogradske izbore,kaže Pejić.

- Kad bi Marinika Tepić bila kandidat, ona je dosta iskrena, ali ne znam koliko bi njeni politički stavovi bili pogodni za masovno biračko telo, u Beogradu bi bilo malo drugačije, kaže Pejić.