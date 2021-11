BOLESNA AMBICIJA Zoran Đorđević: Đilas pokušava da ruši Vučića po nalogu spolja! Želja mu je da nastavi da se bogati!

foto: ATA Images

- Dok netalentovani političar u pokušaju i tajkun ovdašnji, Dragan Đilas, u SAD tobože predstavlja svoj politički program (mada je svima u Srbiji odavno jasno, a trebalo bi da su do sada i mnogi u inostranstvu došli do istog zaključka, da on nikakav politički program nema, kao što nema ni bilo kakav plan ni u jednoj oblasti važnoj za život građana Srbije, ali zato ima bolesnu ambiciju, baziranu na sujeti i želji da nastavi da se lično bogati, prisvajajući tuđ novac, po navici) - mediji koje on kontroliše, i finansira upravo novcem opljačkanim od građana Srbije, nastavljaju sa besomučnom, svakodnevnom gebelsovskom propagandom protiv predsednika Aleksandra Vučića - naveo je u saopštenju Đorđević i dodao:

- U tom medijskom linču, konstantnoj medijskoj torturi i hajci, kojoj je izložen predsednik Vučić i članovi njegove porodice, već mesecima se ne biraju ni reči ni sredstva, tako što se svakodnevno fabrikuju i plasiraju najgnusnije laži, ogavne uvrede i otvorene pretnje.Mrziteljskoj kampanji, koju usmerava Đilasova patološka mržnja i frustriranost uspesima javnih politika koje predsednik Vučić oličava, priključili su se u Srbiji i svi oni kojima iz najrazličitijih razloga (najčešće iz ličnog interesa ili po nalogu inostranih centara moći od kojih primaju novac i naređenja, mada ima i onih kod kojih je to stvar patoloških poremećaja) smeta ubrzani i vrlo uspešni oporavak i napredak Srbije na svim poljima.

Đorđević je, između ostalog, rekao: - Zbog svega toga, zbog tih sinhronizovanih, koordiniranih i jednovremenih napada, koji u kontinuitetu traju već mesecima, logično se nameće zaključak - da se radi o spolja naručenoj, osmišljenoj i usmeravanoj, dobro organizovanoj i skupo plaćenoj kampanji, koja za cilj ima rušenje Aleksandra Vučića, kao primarni zadatak, i zaustavljanje napretka Srbije, kao sekundarni, ali ne manje važan efekat.