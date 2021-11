MINISTAR FINANSIJA SINIŠA MALI: Imamo para u državnoj kasi i povećaćemo plate, penzije i minimalac!

Ministar finansija Siniša Mali poručuje da država ima novca da građanima daje državnu pomoć, a da dušebrižnici ne treba da brinu kako će taj novac biti vraćen. Odbacujući optužbe da je u pitanju predizborni potez, kaže da to tvrde oni koji su, umesto novčanika građana, punili svojevremeno sopstvene džepove.

Mali podseća da je više od 5,7 miliona građana tokom ove nedelje dobilo po 30 evra novčane pomoći države u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima, koji je vredan osam milijardi evra.

foto: Zorana Jevtić

- Sredinom decembra će građani dobiti i dodatnih 20 evra. Građani za tih 20 evra ne treba ponovo da se prijavljuju, osim onih koji se prethodno nisu prijavili, a žele da dobiju ovu pomoć, kao i oni koji su u međuvremenu stekli pravo na pomoć, bilo da su postali punoletni ili dobili državljanstvo, prebivalište ili ličnu kartu. Za navedene kategorije građana će prijava biti moguća od 15. do 30. novembra na adresi Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs.

Mogu se čuti kritike da se ta pomoć deli u predizborne svrhe i postavlja se pitanje ko će i kako taj novac vratiti. Hoće li građanima taj novac presesti?

- Mi smo pomoć realizovali kontinuirano tokom dve godine, a ne pred izbore, i to bez dana kašnjenja. I tu padaju u vodu sve kritike o tome da se pomoć deli u predizborne svrhe. Kritike se mogu čuti od onih koji nikada ništa nisu dali svojoj zemlji i građanima, nego su samo otimali, krali i punili vlastite džepove. Iako je ekonomija egzaktna nauka, veoma su važni i optimizam i raspoloženje ljudi, a direktna pomoć građanima budi optimizam, uz istovremeno podsticanje potrošnje. Zato ne mislim da je odluka da se da pomoć građanima i privredi bila pogrešna, već naprotiv.

Vlada je usvojila predlog budžeta za 2022. godinu. Da li je bilo lako rasporediti novac, kako stojimo u finansijskom smislu i šta će biti prioriteti za narednu godinu upravo kada je reč o finansijama?

- Javne finansije Republike Srbije su u potpunosti stabilne i svi naši makroekonomski pokazatelji su odlični. Upravo su kapitalne investicije i bolji kvalitet života građana Srbije dva stuba na kojima se temelji budžet za 2022. godinu. Kada je reč o kapitalnim investicijama, budžetom je u tu svrhu opredeljeno 486 milijardi dinara, koji će biti iskorišćeni za izgradnju auto-puteva, pruga, bolnica, domova zdravlja, škola, za projekte iz oblasti ekologije... Istovremeno, imaćemo povećanje penzija u skladu sa švajcarskom formulom, za 5,5 odsto, a svi penzioneri će u februaru dobiti i dodatnih 20.000 dinara pomoći. Plate u javnom sektoru će biti povećane za sedam odsto, s tim što će povećanje plate od osam odsto dobiti zaposleni u zdravstvenim ustanovama, Ministarstvu odbrane, zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite i negovateljice u ustanovama socijalne zaštite, lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i zdravstveni radnici u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Takođe, od 1. januara će biti povećana minimalna zarada za 9,4 odsto i ona će prvi put preći 35.000 dinara.

foto: Zorana Jevtić

Deo opozicije stalno iznosi optužbe da se prebrzo zadužujemo, da nema transparentnosti u trošenju novca iz državne kase, da je zemlja pred bankrotom... Šta im na to odgovarate?

- Odgovaram im rezultatima - rastom BDP koji je u prvoj polovini godini iznosio 7,6 odsto, javnim dugom koji je daleko ispod 60 odsto, nezaposlenošću koja je na nivou pre pandemije, prosečnom platom koja će u decembru biti 618 evra, penzijama i minimalnom zaradom koji konstantno rastu. Zaista je neverovatno da ljudi koji su Srbiju ostavili pred bankrotom, na ivici finansijskog kolapsa, danas uopšte imaju obraza da komentarišu stanje u državnoj kasi. Oni su nas zadužili po rekordnoj kamatnoj stopi 7,25 odsto, što smo mi sada vratili. Oni u čije je vreme BDP bio oko 30 milijardi evra, a na kraju ove godine će biti 52,4 milijarde evra, koji su ostavili zatvorene fabrike i stotine hiljade ljudi bez posla. Oni se danas osećaju pozvani da kritikuju stanje u državnoj kasi i znaju kako treba voditi ekonomiju. Zaista neverovatno.

Najavili ste početak izgradnje metroa 22. novembra. Znamo, prema najavama, kada može da se očekuje završetak radova. Da li se zna koja je ukupna vrednost izgradnje metroa i koliko će ukupno Vlada Srbije učestvovati u finansiranju?

- Projekat izgradnje metroa u Beogradu je od strateškog značaja, i to ne samo za Grad Beograd nego i za celu Srbiju. Grad Beograd to ne može sam da finansira i naravno da će Vlada Srbije finansirati taj veliki projekat. Mi smo rebalansom budžeta, koji je usvojen krajem oktobra, a naravno i budžetom za sledeću godinu, već opredelili deo novca koji je neophodan za ovaj projekat. Sa ulaganjima u metro će se nastaviti i narednih godina jer je reč o dugogodišnjem projektu. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo konsolidovali javne finansije, a zahvaljujući hrabrosti i viziji predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Izbori će biti održani za svega pet meseci i ovog puta očigledno neće biti bojkota... Plašite li se konkurencije? I ko od opozicionih stranaka može da uzdrma rezultat SNS?

- Ne plašim se konkurencije jer znam da SNS iza sebe ima rezultate koje građani prepoznaju i cene. Ljudi vide i znaju ko se bori za njih i njihov bolji kvalitet života, i to je ono što nas obavezuje da radimo više i bolje. Verujem da će to biti prepoznato i na dan izbora, jer građani nemaju amneziju, pa se ne sećaju ko je doveo zemlju do prosjačkog štapa, a ko je tu da ih čuje, podrži, pomogne i omogući im bolji životni standard. Ipak, nijedni izbori nisu laki i moramo mnogo da radimo kako bismo pobedili u toj borbi.

S obzirom na to da ste vodili Beograd, koga vidite na čelu glavnog grada nakon izbora 2022? Kakav čovek je potreban prestonici?

- Grad Beograd treba da vodi čovek koji diše i živi za Beograd, koji mu je posvećen svakoga dana, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini. Biti gradonačelnik Beograda je ogromna čast, ali i obaveza. Nemate vremena za odmor, za praznike, za slobodne dane, jer se u tako velikom sistemu non-stop nešto dešava. U poslednjih nekoliko godina Beograd je postao centar ovog dela Evrope, atraktivna investiciona destinacija, grad kranova i dizalica. Ponosan sam na sve što smo uradili u Beogradu, ali verujte mi da uopšte nije bilo lako. Dešavalo se da u pola noći idemo na teren, u ranu zoru takođe... Stalno smo bili na terenu s građanima, rešavali njihove probleme. Na gradonačelniku je, ko god on bio, da nastavi s takvom politikom koja će Beograd još više približiti najvećim svetskim metropolama.

foto: Zorana Jevtić

Kad smo kod Beograda, pojedine analize govore da upravo u glavnom gradu opozicija okupljena oko Dragana Ðilasa ne stoji tako loše... Da li strahujete od rezultata gradskih izbora?

- Rezultati Dragana Ðilasa u Gradu Beogradu su mi dobro poznati. Ostavio je grad u potpunom finansijskom kolapsu, dug od 1,2 milijarde evra i javna preduzeća u ogromnim dugovima. Njegovi rezultati su Pionirski grad koji je oteo deci, podzemni kontejneri koji su se raspali, Pazlgrad, kartonska replika Terazija... O milionima na tajnim računima na Mauricijusu, u Hongkongu i Švajcarskoj neću ni da govorim. Beograđani dobro pamte njihove rezultate, a naše mogu svakoga dana da vide golim okom. Od najružnijeg dela grada napravili smo najlepši Beograd na vodi, uradili smo nove fasade, nove pešačke zone, rekonstruisali trgove i ulice... Ponosan sam na te rezultate.

Ivana Žigić