PREDSEDNIK VUČIĆ: Nevakcinisane nije trebalo da lečimo potpuno besplatno! Mogli smo to da uradimo, a da ne bude suprotno Ustavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas na Beogradskom sajmu treću dozu vakcine protiv korona virusa i ponovo apelovao na građane da se vakcinišu.

On je kazao da preuzima deo krivice što država nije, kako je rekao, na vreme donela najpametnija rešenja u borbi protiv epidemije.

"Mogli smo da uradimo, a da ne bude suprotno Ustavu da vakcinisane besplatno lečimo, a da nevakcinisane takođe besplatno lečimo, ali samo do visine uplaćenih zdravstvenih doprinosa na godišnjem nivou, a ostalo da bude plaćeno. To bi bilo apsolutno fer. Na žalost, nisam se toga na vreme setio ili smo suviše verovali u savest i odgovornost ljudi. To je sad propalo i ne može više da bude provedeno u delo", kazao je Vučić.

Dodao je da u proseku zdravstveni doprinosi na godišnjem nivou iznose 500-550 evra što je kako je rekao, nešto manje od troškova jednog dana bolničkog lečenja.

"Da smo to uradili imali bismo bolje rezultate u vakcinaciji, ali sad možemo samo da apelujemo na gradjane da se vakcinišu", rekao je predsednik Srbije.

Najavio je da će zdravstveni radnici dobiti najveće povećanje plata u 2022. godini kao i da se razmišlja o dodatnoj nagradi za medicinare koji su podneli najveći teret borbe protiv epidemije.

(Kurir.rs/Beta)