ZEMUNSKI KLAN MOLIO ŠEŠELJA DA NE IDE U HAG: Mile Novaković: Davao im je vetar u leđa, značilo bi im da je bio tu u vreme suđenja

Mile Novaković, bivši nacelnik Uprave kriminalisticke policije (UKP) i jedinice Poskok, otkrio je u razgovoru za Kurir da su pripadnici zemunskog klana, koji je vodio Dušan Spasojević Šiptar, svojevremeno molili predsednika SRS da ne ide dobrovoljno u Hag.

Novaković kaže da bi Šešelj zemuncima, da je ostao u Srbiji, puno značio u sudskom postupku protiv njih.

- Šešelj je ljudima iz zemunskog klana davao vetar u leđa. Još u vreme dok su radikali bili na vlasti u Zemunu, omogućeno im je da grade u Šilerovoj bez ijednog papira. Onda im je on pred odlaska u Hag ostavio navodno neki amanet da reše s Đinđićem. "Zemunci" su Šešelja i finansijski pomagali. Molili su ga i da ostane, da ne ide u Hag... Mnogo bi im bilo značajno u ovom postupku da je Šešelj bio tu sa svojim pričama... - naveo je Novaković i dodao:

- Njegove priče su zanimljive, ali 90 odsto od toga što on priča je laž. Srećom da ga niko ne shvata za ozbiljno. No, on i dalje ne odustaje. Pričao je i kako je išao u zatvor u posetu Jovanoviću i Legiji. Ne znam samo po kom osnovu je išao.

