PISMO LOBISTA KOJI RADE ZA ALBANCE I INTERESE SBB DRAGANA ŠOLAKA: Skup je želja protivnika srpske vlasti, a ne realno stanje!

Ovo, bez sumnje, dolazi kao rezultat lobiranja onih kojima smeta to kako izgleda današnja Srbija, a ona je ekonomski, politički i bezbednosno prilično uspešna, ocenjuju sagovornici Kurira

Pismo koje je nekoliko američkih kongresmena, koji istovremeno rade za albanske interese i interese SBB Dragana Šolaka, uputilo šefu Amerike Džozefu Bajdenu, a u kojem se neosnovano optužuje Srbija, odraz je želja protivnika predsednika Aleksandra Vučića, a ne realno stanje, ocenjuju sagovornici Kurira.

A očigledna potvrda da biznis interesi lidera Multikom stranke / Stranke slobode i pravde Dragana Ðilasa i suvlasnika Junajted medije Dragana Šolaka stoje iza novog pokušaja rovarenja po Srbiji iz Američkog kongresa jeste pominjanje Telekoma u pomenutom pismu.

Poraženi, pa krenuli u napad

Ovim se potvrdilo i pisanje Kurira da je osnovna namera Ðilasa i Šolaka da politički diskredituju, oslabe ili totalno unište domaću kompaniju, s obzirom na to da je SBB / Junajted grupa - njihov zajednički biznis - u tržišnoj utakmici doživeo poraz.

Kako smo pisali, pravi razlog Ðilasovog boravka u Vašingtonu, koji se poklopio sa antisrpskom inicijativom grupe američkih kongresmena, bila je upravo završnica kampanje koja je dugo pripremana i obilato plaćena. Naime, naši izvori su otkrili da su Ðilas i Šolak angažovali lobiste iz SAD, inače bliske Albancima, da im pomognu da politički ugroze Telekom u sporu sa SBB, kablovskim operaterom u Šolakovom vlasništvu. Kao što smo pisali, plan je bio da se na određene uticajne adrese u SAD dostave isfabrikovani dokazi protiv domaće kompanije i tako izdejstvuju američke sankcije za Telekom.

Ljiljana Smajlović Nije im teško naći potpisnike l Novinarka Ljiljana Smajlović smatra da je pominjanje Telekoma razotkrilo prirodu ove inicijative i njene motive. - Ima nekoliko stvari koje odaju stvar. Ono, kad se Telekom spomene, onda vi znate da su iza toga neki poslovni interesi. U principu, to je onako sročeno, principijelno, „samo se brinemo za slobodu, za prava, za medije“. Za takva pisma nije teško naći potpisnike koji su ionako već upućeni ili zainteresovani za to. Pretpostavljam da Srbija može da nađe takođe kongresmene koji će da potpišu principijelno pismo o tome kako treba jačati odnose između Srbije i Amerike, kako je Srbija najvažniji partner na Balkanu - ocenila je ona za TV Prva.

foto: Beta

Podsetimo, grupa američkih kongresmena, s bosanskim i albanskim lobistima na čelu, poslala je pismo Bajdenu u kojem zahtevaju da se SAD aktivnije „angažuju u suzbijanju korupcije u Srbiji, sprečavanju gušenja slobode medija i organizovanju slobodnih i fer izbora“. Među potpisnicima pisma su, između ostalih, i albanski lobisti Riči Tores i Džejms Mekgavern, te članovi bosanskog kokusa kongresmen Jan Šakovski, Majk Kvigli i kongresmen Dejvid Sislin.

Srbija i SAD partneri

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže za Kurir da je ovo pismo odraz želja Vučićevih protivnika, a ne realno stanje, te da neće uticati na zvaničnu politiku SAD.

- Ovo pismo ima sasvim drugačije motive od nekakve zabrinutosti za stanje u Srbiji i namenjeno je drugoj publici, a ne predsedniku Bajdenu i njegovoj administraciji, kojima se obraća. Ova izjava grupe kongresmena bez sumnje dolazi kao rezultat lobiranja onih kojima smeta to kako izgleda današnja Srbija, a ona je ekonomski, politički i bezbednosno prilično uspešna. To ne smeta američkom predsedniku i njegovoj administraciji, niti smeta američkoj ekonomiji. Dakle, izjava grupe kongresmena, osim što nije utemeljena ni na kakvim dokazima niti na realnim pokazateljima, trebalo bi da pojača pritisak na Srbiju i na njenog predsednika koji već postoji pre svega u našem regionu, ali i u Srbiji među njegovim protivnicima. Na njihovu žalost, ništa što je pomenuto u pismu ne postoji u realnosti, već samo u njihovim željama, a realnost je takva da su Srbija i Amerika dobri partneri, a predsednik Vučić izuzetno uvažavan lider s kojim američka administracija sarađuje i želi da tu saradnju nastavi - naglašava on.