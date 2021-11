SRBIJA NADJAČALA ALBANCE U AMERIČKOM KOGRESU! Tajkuni se džabe raduju dolasku Hila za ambasadora

Albanski lobi u američkom Kongresu više nema snagu koju je imao i Srbija prema rečima sagovornika Kurira ne mora da brine zbog pisma koje je grupa kongresmena uputila predsedniku SAD Džozefu Bajdenu.

Nekadašnji ambasador Milisav Pajić smatra da je pozicija Srbije u poslednjih nekoliko godina mnogo povoljnija nego devedesetih godina.

- Pismo je vrlo indikativno jer ga je potpisalo samo sedam kongresmena. Do poslednjih izbora Albanci su imali jako uporište u Kongresu jer je nekadašnji kongresmen Eliot Engel iz Bronksa, koji je albanskog porekla, imao uticajnu funkciju na administraciju. Stvari su se izmenile. Albanski lobi nema sad snagu koju je nekada imao. Srbija je u međuvremenu uspela da formira svoj kokus u predsedničkom domu koji je brojniji od albanskog i bošnjačkog. Od rata je prošlo 20 godina. Stereotip o Srbiji je počeo da bledi - rekao je Pajić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Nekadašnji potpukovnik KOS-a Ljuba Karan smatra da iza pisma američkih kongresmena stoje tajkuni iz Srbije.

- Naši tajkuni guraju svoje interese. Nešto drugo je u pitanju. Kad je najavljeno da dolazi nova garnitura američkih diplomata na Balkan nekako su živnuli naši političko-tajkunski faktori koji hoće vlast, ali nemaju šanse na izborima. Čemu služi ovo lobiranje? Da li hoće da ih neko prevratom dovede na vlast ili je to lobiranje za izbore? Raduju se dolasku braće Hil. Ne dolazi Kristofer iz penzije da bi Vučić ostao na vlasti. Neki signali govore da nisu u pravu i da se klade na pogrešnog konja. Mene interesuje da li je njih neko poslao u SAD ili su otišli na svoju ruku - smatra Karan.

Osvrnuo se i na činjenicu da kongresmeni u pismu spominju i Telekom Srbije.

- Jedno je tržišna utakmica, a drugo medijski prostor koji garantuje onima koji to žele da diskredituju aktuelnu vlast unutar Srbije i izvana. Problem je što ta garnitura nema program da pridobije narod, a što više medija imaju to su im veće šanse. To što je registrovano vani nije pod ničijom kontrolom i to je problem - rekao je Karan.

Pajić je naglasio da je važno da se ojača saradnja Skupštine Srbije i srpskog kokusa u SAD.

- Posete i razmene mišljenja su najbolji način da se stereotipi razbiju i Skupština Srbije mora da bude angažovanija na tom planu. Ne sećam se kad je neka ozbiljnija grupa kongresmena ili senatora posetila Srbiju. Treba da dođu da vide šta je Srbija danas i šta može da ponudi u rešavanju problema u regionu. Najbolji način je da se srpski kokus aktivira i neutrališe akcije koje dolaze od albanskog i bošnjačkog kokusa. Amerikanci smatraju da njihovi spoljnopolitički ciljevi ne mogu da se ostvare ako imaju Srbiju za protivnika - rekao je Pajić.

