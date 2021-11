DAN PRIMIRJA, NE I POBEDE: Rat je dobijen na zapadnom frontu, oko te slave ne treba se otimati

Dan primirja se danas obeležava širom sveta, koji bi za srpski narod mogao da predstavlja i Dan pobede jer je do prekida jednog od najkrvavijih ratova u istoriji došlo, pre svega, zahvaljujući prodoru naših vojnika na Solunskom frontu.

Istoričar Nebojša Damjanović i član Krunskog veća Dragomir Acović, član Krunskog veća u Usijanju daće odgovor na pitanja da li bi Evropa danas proslavljala Dan primirja da nije bilo prodora srpske vojske, koji je počeo 15. septembra 1918? Da li je prva Jugoslavija dobra zamisao sa lošim epilogom ili ideja kojoj ima šta da se prigovori?

foto: Printscreen/Kurir TV

"Rat je dobijen na zapadnom frontu i presudila ga je ogromna američka vojska. Srbija je po međunarodnom shvatanju bila od Bitolja do Beograda sa četiri miliona stanovnika, najviše se ističu i žele da oslobode gradove. Oko te slave se ne treba otimati", kaže istoričar i dodaje da kad su se Nemci povukli sa Solunskog fronta, prihvaćen je srpski plan da se izvrši proboj francuske i srpske divizije septembra 1917. godine.

Acović kaže da živimo u vremenu kada su definicije svega izmenjene, pa i ona koja se odnosi na ovaj značajan dan.

foto: Printscreen/Kurir TV

"Danas možete da kažete šta hoćete i niko se neće specijalno pecnuti. Za nas je to naravno Dan pobede, ali su njegove posledice tragične. Kada govorimo o tome, mi zaboravljamo ne samo to koliko je godina prošlo id a je polovinu tih vremena postojao napor da se sećanje na taj period izbriše. U školama se o Solunskom frontu i Prvom svetskom ratu učilo vrlo malo, i to sa unapred određenim predznakom da je to nešto negativno. Bili smo pod državnom okupacijom onih koji su se borili na drugoj strani", navodi on i dodao da zato imamo dvojno iskustvo.

foto: Printscreen/Kurir TV

"Danas svi znaju da nije trebalo stvoriti Jugoslaviju, to je činjenica. To je bila nužnost. Razlog za stvaranje Jugoslavije nije bilo samo zahvaljujući raspoloženju među Srbima, a ne na osnovu realnosti i stvaranju stvarne situacije. Šanse za stvaranje velike Srbije nije bilo moguće, ali su se saveznici plašili rehabzburzacije", kaže Acović i naglašava da je žalosno što nam je trebalo 100 godina da slavimo Dan primirja.

Ratni napor za Srbiju je od 1912. do 1918. godine, dodaje sagovornik Kurir televiziju.

"Za nas je to celina, nema praktično mira.Taj period je herojski, epopeja jednog naroda koji odvija da nestane", kaže član Krunskog saveta.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:47 Ovako građani Srbije obeležavaju Dan primirja u Prvom svetskom ratu