SVAKI DAN KAŠNJENJA - PRST MANJE NA RUCI STEFANA! Kako je 2000. OTET BRENIN SIN: Za živog dva i po miliona maraka, za mrtvog pet

Mile Novaković, bivši šef Uprave kriminalističe policije (UKP) i jedinice Poskok, govorio je za Kurir o slučaju otmice sina Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

On je rekao da je tragično što slučaj otmice Stefana Živojinovića iz novembra 2000. godine nikada nije rešen.

- Slučaj otmice Stefana Živojinovića nije rešen, "zemunci" ne stoje iza toga, da je suprotno došlo bi se do njih... U svim otmicama u to vreme bilo je po desetak ljudi, a malog Stefana su otela dvojica muškaraca - jedan stariji, drugi mlađi... To je verovatno bio neko iz njihovog okruženja, neko ko ih je dobro znao. Ono što je razlika od drugih otmica "zemunaca" je i način komuniciranja - oni su Breni i Bobi slali pisma, tako su poslali i karticu preko koje kasnije treba da komuniciraju - naveo je Novaković i dodao:

- Nakon otmice koverta im je bila ostavljena u kontejneru na Studentskom trgu. U koverti je bilo pismo, ali i kartica za mobilni telefon, mreže 064. Na A4 formatu, na dve strane papira s kvadratićima, mašinom za kucanje, latinicom, detaljno je dato šta Brena i Boba treba da rade i kako da postupaju. Počinjalo je sa: "Gospodine i gospođo Živojinović, ovim potvrđujemo da se vaš sin Stefan nalazi kod nas. Prema njemu ćemo se ponašati ljudski dok ste i vi korektni. Neće mu faliti nijedna plava dlaka s glave." Usledilo je upozorenje da ne pozivaju miliciju. Reč milicija je bila podvučena. A zatim je sledila monstruozna pretnja: "Stefana možete otkupiti na dva načina. Živog, za dva i po miliona maraka.

Mrtvog, za pet miliona maraka." Dodatno je pojašnjeno da će u slučaju druge varijante otkupljivati deo po deo dečakovog tela. Živojinovićima je dat rok od dva dana da sakupe novac: "Kad sakupite novac, na četiri radio stanice platite da se vrti oglas." Reč je bilo o stanicama Studio B, Stenka, Pingvin i Pink, a oglas je glasio: "Firma Šafner obaveštava partnere da je sva dokumentacija prikupljena u datom roku, pa posebno molimo da nam se jave partneri." Zatim sledi: "Ukoliko posle tri dana ne čujemo oglas, smatraćemo da se odugovlači sa isplatom iz raznoraznih razloga. Svaki dan kašnjenja znači da će na ruci Stefana biti jedan prst manje. A ako ni posle deset dana ne bude oglasa - prelazimo na drugu varijantu u kojoj ćete morati da sakupite pet miliona maraka." Njihova "druga varijanta" značila je i smrt dečaka.

Novaković je objasnio i kako se završio slučaj otmice.

- Brena i Boba nisu imali kud, dolazili su i kod nas u policiju, imali smo dva-tri razgovora, posle su se opredelili za BIA, pa su išli kod Radeta Markovića. Na kraju su spustili cenu na sumu koju mogu da plate. Boba je ostavio novac na auto-putu prema Nišu, a Stefana su pustili na Kalemegdanu, kod Zoološkog vrta, rekli su mu: "Sedi tu, doći će neko po tebe" i tako se to završilo. Nema kriminalca koji je kasnije hapšen, a da nije pitan o ovom slučaju. Niko ništa nije znao. Tako je taj slučaj ostao nerešen, što je tragično.

