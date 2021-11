UTICAJ BAJDENOVE AMERIKE NA SRBIJU! SAD nema jasne ideje šta se želi da uradi sa Balkanom

Džozef Bajden u ovo vreme prošle godine preuzeo je dužnost predsednika SAD od republikanca Donalda Trampa. Posle godinu dana postavlja se pitanje kakav uticaj ova supersila ima na Zapadni Balkan i Srbiju.

Gosti Usijanja Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku, prof. Vladimir Vuletić, sociolog i Dragoljub Kojčić, politički filozof, pokušaće da odgovore da li će američka politika dobiti zaokret.

Šta se desilo posle godinu dana vlasti demokrata? Da li je Bajden razočarao svoje glasače, koji su na izborima prošlog novembra glasali kao na referendumu protiv Trampa?

foto: Printscreen/Kurir TV

"Nisam očekivao da će se desiti velike strateške promene. Bila je interesantna razlika u retorici i ideološkoj podeli. Suštinski zaokreti koje je napravio Tramp ostali su i sada. Tramp je govorio Amerika na prvom mestu, a Bajden ne govori, ali radi. Tramp je počeo povlačenje iz Avganistana, a Bajden ga je završio. Kada je Balkan u pitanju imamo utisak da se neke stvari dešavaju sada, da se više govri, ali bez jasne ideje šta se želi uraditi", rekao je Vuletić.

foto: Printscreen/Kurir TV

Grubješić kaže da su na unutrašnjem planu neki konsenzusi napravljeni.

"Poslednje istraživanje javnog mnjenja kaže da je podrška 44, a bila je 56 odsto", kaže ona i dodaje da je rak rana SAD odnos sa Kinom.

"Što se tiče Evrope, tu stvar ne stoji najbolje. Nisu dobili što su hteli, da se vrate na vreme pre Trampa, a to se još nije desilo", zaključila je ona.

Kojčić kaže da SAD treba posmatrati kao jedinstveni sistem.

foto: Printscreen/Kurir TV

"Međunarodna politika se ne menja lako, pogotovo kada smo mi u pitanju. Samit za demokratiju na koji je Srbiaj pozvana na učešće, a koji je opozicija doživela kao priliku da kritikuje vlast, to je dobra vest", kaže Kojčić.

Vuletić kaže da je utisak da od američkig predsednika koji ima najviše gafova je bio Regan.

"Džordž Buš mlađi je bio takođe zanimljiva ličnost. To je sve interesanstno za javnost, ali se politike ne vode u glavi predsednika, već je reč o strateškim promišljanjima i racionalnoj politici. važnije je ko je oko predsednika, nego predsednika", navodi sociolog i dodaje da to kako izgleda Bajden, da li se sapliće i sl. to nije bitno.

