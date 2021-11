KLADIONICE OBJAVILE KVOTE: Vučić apsolutni favorit u trci za predsednika

Predsednik Vučić ubedljivi je favorit na kladionicama kada su izbori u Srbiji u pitanju. Kvota na to da će on ponovo biti izabran za šefa države u jednoj poznatoj kladionici iznosi svega 1,01. To znači da na 1.000 uloženih dinara igrač može da dobije svega 10 dinara.

Na listi i pevači

Posle Vučića, ova kladionica daje najveće šanse Aleksandru Šapiću, na koga je kvota 7. Sledi ga Ivica Dačić sa kvotom 10, Zorani Mihajlović daju 11, Aleksandru Antiću i Milici Ðurđević Stamenkovski po 15.

Na Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika, kao kandidata za predsednika kvota je 51, dok je na Sinišu Malog, aktuelnog ministra finansija, kvota 75. Svi ostali kandidati imaju kvotu preko 100, a na listi su i pevači Aco Pejović i Dragana Mirković, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, Miroslav Mišković, biznismen, Ivan Ivanović, voditelj, ali i Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, i glumac Miloš Biković.

foto: Zorana Jevtić

Kada je mesto predsednika vlade u pitanju, tu je konkurencija nešto jača. Kladionice najviše šanse daju aktuelnoj predsednici Vlade Ani Brnabić, na koju je kvota 1,80. Za vrat joj diše ministar finansija Siniša Mali s kvotom 1,90. Na sadašnjeg predsednika Skupštine Ivicu Dačića kvota je 4,00, a za zamenika gradonačelnika Vesića 25. Na listi se našao i bivši fudbaler Nemanja Vidić, na koga je kvota 301.

Borba za Beograd

Šaroliko društvo našlo se i na listi za gradonačelnika Beograda, a najveće šanse imaju Goran Vesić i Aleksandar Šapić sa kvotom 1,85. Vladimir Ðukanović je tik iza njih sa kvotom 2, dok je kvota na Irenu Vujović 2,80. Od opozicionih lidera kladionice najveće šanse daju Ðilasu, na koga je kvota 12, a sledi ga Vuk Jeremić sa kvotom 31. Bošku Obradoviću kladionice su dale kvotu 55.

B. V.