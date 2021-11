HRABAR, JAK, ČUDO, VITEZ, VOLI SVOJ NAROD I SVOJU ZEMLJU: Jedan od najpoznatijih ruskih novinara uputio reči hvale Vučiću (VIDEO)

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić dao je intervju jednom od najpoznatijih ruskih novinara, Vladimiru Solovljevu.

Intervju će se inače emitovati pred sastanak Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Novinar Solovljev najavio je na Jutjub kanalu intervju sa Vučićem i tom prilikom mu uputio mu je reči hvale, kao ni jedan novinar pre.

- Vučić se ozbiljno pripremio, on je neverovatan čovek - uči ruski jezik, vrlo interesantno govori kada ga pitaju o korupciji, otvoren, hrabar, jak čovek koji veoma voli svoj narod i svoju zemlju, on je čudo, vitez - rekao je Solovljev u svojoj najavi.

foto: Printscreen/Youtube

Predsednik Vučić ispričao je u intervjuu jedan od zanimljivih detalja sa prethodnog sastanka sa Putinom, na kojem je bilo reči o NATO-u. Vučić je naveo da je to bio njihov deveti susret i da je Putin dobio različite informacije o stavu Srbije.

- Rekao mi je: ''Dobro Aleksandre, vi možete ući u NATO ali naši narodi će ostati prijatelji''. I tako sam ga slušao 35 minuta, a potom sam upitao: ''A ko vam je to uopšte rekao? Dozvolite mi pet minuta i odgovoriću - ispričao je Vučić i još rekao: - Ja vam ne kažem to samo za danas. Ja govorim o budućosti. To je dugoročno opredeljenje Republike Srbije. Ne razumem kako je neko mogao da vam kaže da mi idemo u NATO - preneo je Vučić detalje tadašnjeg razgovora sa Putinom.

foto: Printscreen/Youtube

Naveo je da je tada Putinu rekao i da Srbija neće uvoditi nikakve sankcije protiv Rusije.

- Garantujem vam i dajem vam reč. To je interes ne samo Rusije nego i Srbije, I od tog trenutka mi nismo imali teških razgovora - kazao je Vučić. Vučić je rekao da je do sada imao mnogo sastanaka sa Putinom i da su za Srbiju to uvek bili važni susreti.

- Ovoga puta zbog situacije u regionu Zapadnog Balkana, odnosa Beograda i Prištine, odnosa u celom regionu i dešavanja u BiH, kao i zbog energetske situacije, i u Evropi i kod nas u Srbiji, što se tiče Srbije, samo još jedam sastanak je bio toliko vazan sastanak - rekao je predsednik Srbije. Vučić je rekao Putin predsednik velike države, a on predsednik male zemlje, i da je zadovoljan što Putin uvek u odnosu prema Srbiji, ceni naše ljude i uvažava našu zemlju. - Smatram da je Putin snaga Rusije i da je uzdigao Rusiju u vojnom i političkom smislu - dodao je Vučić.

(Kurir.rs)