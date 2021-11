ZVUK SMRTI NIJE BIO TREĆI METAK: Nekadašnji premijer otkrio NAJJEZIVIJI MOMENAT atentata na Đinđića SVE SU TO LAŽI

Nekadašnji predsednik Vlade Srbije Zoran Živković odbacio je tvrdnje da je prilikom ubistva premijera Zorana Đinđića ispaljen i famozni treći metak i naglasio da je na sudu nedvosmisleno dokazana tačna uloga svakog učesnika u atentatu!

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković, podsetimo, ekskluzivno za Kurir rasvetlio je okolnosti koje su prethodile atentatu na Đinđića i otkrio malo poznate detalje istrage koja je usledila nakon tog 12. marta 2003. godine.

Novaković je između ostalog naglasio da Đinđić ne bi bio ubijen da je zadržao obezbeđenje Slobodana Miloševića, a odbacio je i tvrdnje o trećem metku i da je ubistvo vođa zemunskog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića u Meljaku lažirano. Takođe je ukazao i na povezanost pojedinih političara iz tadašnje vlasti i estradnih zvezdi sa vođama kriminalnog klana.

- Atentat je tragičan događaj. Tragičan za porodicu i prijatelje, ali i za celu Srbiju. Ubistvo Zorana Đindića je dramatično usporilo tranziciju i reforme - rekao je Živković u Usijanju na Kurir televiziji.

Tadašnji savezni ministar policije tvrdi da je istina zapisana u sudskim spisima.

- Vuče se priča od tada da je bio treći metak i da su (Dušan Spasojević) Šiptar i (Mile Luković) Kum mučeni pa ubijeni. Sve su to laži! Ubistvo Zorana Đinđića je apsolutno dokazano na sva tri načina. Postoje materijalni dokazi poput DNK tragova na pikavcima i čaurama koje su nađene na mestu odakle je pucano. Puška je takođe bila sa otiscima. Postoje svedoci koji su videli Zvezdana (Jovanovića) kako ulazi i beži sa tog mesta, a imamo i njegovo priznanje koje nije dato pod pritiskom nego je dato u trenutku kad je on mislio da će time da dobije neku povoljniju presudu - rekao je Živković koji je inače nasledio Đinđića na mestu premijera.

Treći metak prema njegovim rečima ne postoji.

- Ljudi iz policije i psihijatri su mi objasnili da su momci iz obezbeđenja čuli treći zvuk koji je zapravo zvuk ulaska metka u telo Zorana Đinđića. To može glasno da se čuje. Nema tu nikakve sumnje i niko ozbiljan ne sumnja u to - rekao je nekadašnji premijer i dodao da iza atentata ne stoji strani faktor.

Živković tvrdi da nije rešeno samo pitanje nalogodavca.

- Nije rešeno samo to ko je naručio i inspirisao ubistvo. To nažalost teško može da se dokaže na sudu. Moja procena je da je to klan Milošević. Da li Slobodan Milošević lično ili njegova porodica ili ta odvratna grupa oko njega koja je imala motiv i direktan kontakt sa Ulemekom i kompanijom, ali i novac. Nije pucano samo iz nekih ideoloških razloga već je tu delimično bio i materijalni interes – smatra Živković.

Osvrnuo se i na navode Mileta Novakovića da Đinđić nije imao obezbeđenje koje je prošlo potrebne provere u MUP.

- Milan Veruović i njegov brat i još neki momci su bili u Zoranovom obezbeđenju godinama unazad. Nisu imali policijsko obrazovanje za tako nešto. Negde 2001. godine su preko saveznog ministarstva unutrašnjih poslova bili nekoliko nedelja u Nemačkoj da tamo nauče nešto o tome kako treba štititi neku ličnost. Nisu bili profesionalci. Pitanje je da li bi Zoran bio spasen i da je nasledio obezbeđenje - smatra Živković.

Naglašava da Đinđićevo nije krivo za atentat.

- Psiholozi i psihijatri kažu da momci koji su u obezbeđenju uvek imaju problem ako ličnost koju štite bude ubijena. Njihov posao je da poginu umesto štićene ličnosti. Stalno u sebi imaju neku odgovornost što se to desilo i ponekad je logično da izmišljaju treći metak i slično. Nisu oni krivi za atentat - naglasio je Živković i dodao da nema potrebe da nalaz komisije koja je utvrđivala propuste u obezbeđenju i dalje bude državna tajna.

