ŽIVKOVIĆ OTKRIO NOVE DETALJE! Čeda imao mnogo dublji kontakt sa Šiptarom nego što je bilo primereno ĐINĐIĆ NIŠTA NIJE ZNAO

Nekadašnji premijer Zoran Živković potvrdio je informacije da su pojedini političari i brojne estradne zvezde bili redovni gosti vođe zemunskog klana Dušana Spasojevića Šiptara u njegovoj vili u Šilerovoj.

Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije, podsetimo, ekskluzivno za Kurir rasvetlio je okolnosti koje su prethodile atentatu na Đinđića i otkrio malo poznate detalje istrage koja je usledila nakon tog 12. marta 2003. godine.

Novaković je između ostalog ukazao i na povezanost pojedinih političara iz tadašnje vlasti i estradnih zvezdi poput Svetlane Ražnatović sa vođama kriminalnog klana.

- Bilo je očigledno šta rade. Gde je šund tu je i kriminal. Imali smo fotografije i pre atentata gde pevaljke igraju po stolovima dok im daju pregršt para - rekao je Živković u Usijanju na Kurir televiziji.

Nekadašnji savezni ministar policije je potvrdio da su pojedini političari bili redovni gosti u Šilerovoj.

- Neki su bili u kontaktu sa njima. Dali su sebi za pravo da kao u ime vlasti kontaktiraju sa klanom. To uopšte nije tačno! Niko nije imao takav zadatak. Nekakva komunikacija možda, ali ne takva da neko ide u Šilerovu da tamo pijanči i drogira se sa njima samo da bi imao kontakt. Apsolutno ne - tvrdi Živković.

01:45 LEGIJA NAKON ATENTATA POBEGAO U HRVATSKU?! Nekadašnji premijer posle 18 godina izneo ŠOKANTNE TVRDNJE!

Cilj takvih kontakata mogao je prema njegovim rečima da bude samo da se od vođa klana eventualno izvuku informacije o nekim istragama:

- Bilo je tu njih troje. Čeda (Jovanović) je bio sa njima u komunikaciji, ali daleko dalje i dublje nego što je bilo primereno njegovoj poziciji i to apsolutno sto puta dalje i dublje nego što je znao Zoran Đinđić - rekao je Živković i naglasio da je pre rušenja zdanja u Šilerovoj ispitano sve do detalja.

Živković se osvrnuo i na navode da milioni koje je zemunski klan zaradio od otmica nikada nisu pronađeni.

- Novac od otmica je uštekovan. To nije moglo da bude istraženo jer su naravno odbijali mogućnost da sarađuju, a kamoli da priznaju gde su pare. To negde stoji. Da li su to uzeli njima bliski ljudi ili porodica ili neki drugi kriminalci ne znam – rekao je Živković.

(Kurir)

