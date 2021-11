TOTALNI FIJASKO: Kurtiju zveckanje oružjem došlo glave, ni Albanci neće da ratuju sa Srbima!

Rezultati lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji i katastrofalno loš plasman Samoopredeljenja, koje će imati samo četiri gradonačelnika od 38 lokalnih samouprava za koje su se nadmetali, pokazuju da je politika Aljbina Kurtija doživela potpuni debakl!

Zanemarivanje ekonomskih tema i loši rezultati u borbi protiv kriminala i korupcije, a s druge strane zaoštravanje odnosa s Beogradom i podizanje tenzija glavni su razlozi fijaska i toga što je Samoopredeljenje na ovim lokalnim izborima osvojilo 200.000 glasova manje nego na prethodnim izborima, smatraju sagovornici Kurira.

Osvojeni gradovi i opštine Pokret Samoopredeljenje - Gnjilane, Kamenica, Štimlje i Podujevo Demokratska partija Kosova (DPK) - Glogovac, Dragaš, Kačanik, Vučitrn, Prizren, Južna Mitrovica, Uroševac, Han Eljezi, Skenderaj Demokratski savez (DSK) - Priština, Istok, Kosovo Polje, Vitina, Lipljan, Peć Alijansa za budućnost Kosova - Ðakovica, Klina, Orahovac, Junik, Dečani, Suva Reka Srpska lista - Leposavić, Novo Brdo, Štrpce, Zubin Potok, Zvečan, Gračanica, Ranilug, Partež, Severna Mitrovica, Klokot Socijaldemokratska inicijativa - Mališevo Demokratska turska stranka Kosova - Mamuša Građanska inicijativa za Obilić - Obilić

Dve velike greške

Prema rečima analitičara Dušana Janjića, Kurti je napravio dve velike greške i propusta.

- Jednostrana akcija na Jarinju, upadi ROSU na sever Kosova i zaoštravanje odnosa sa Srbijom izazvali su strah od rata kod Albanaca. Kurti s tim očigledno nije računao. Opozicija je to lepo iskoristila i obrnula temu, pa je odmah nakon ove akcije krenula s pričom kako neće i ne želi rat - objašnjava Janjić, dodajući da je drugi veliki propust Kurtija taj što nije registrovao promene u opozicionim strankama.

- On je potpuno zanemario podmlađivanje do kojeg je došlo u DKP i DSK. Očigledno je potcenio mlade i obrazovane ljude koji su izbili u prvi plan ovih stranaka, a to su sve ljudi koji su školovani u inostranstvu, poput potpredsednica i DKP i DSK Vljore Čitaku i Škipe Mjekići Sadiku, ili Perparima Rame iz DSK, arhitekte koji će biti novi gradonačelnik Prištine - ističe Janjić, pojašnjavajući da Kurti nije shvatio da je reč o pragmatičnim ljudima koji će se, uz sve podele koje postoje među tim strankama, na lokalu ipak ujediniti u jednu antikurtijevsku koaliciju.

Kurti ovako pravda očajan rezultat Svi bili protiv nas l Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti ocenio je da je nezadovoljavajući rezultat pokreta Samoopredeljenje (PS) rezultat nekih unutrašnjih nedostataka i činjenice da su se svi ujedinili protiv PS. On je na konferenciji za novinare s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem čestitao svim novoizabranim gradonačelnicima opština i rekao da Samoopredeljenje sada mora dalje da analizira razloge ovakvog rezultata. - Centralna izborna komisija je veoma dobro vodila izborni proces. Nastavljamo borbu protiv korupcije i kriminala, posebno u oblasti divlje gradnje, gde se pere veliki novac i gradovi uništavaju divljom gradnjom - istakao je Kurti.

Vanredni izbori

- Kurti je sada ranjiv i postavlja se pitanje šta će da radi. Mislim da opozicija neće odmah ići na njega sa zahtevom za vanredne parlamentarne izbore već će ga verbalno diskreditovati. Ići će s pričom da je nesposoban - smatra Janjić, podvlačeći da će sa Zapada biti pritisak na Srpsku listu i predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se opredele za koga su i da li su za vladavinu prava.

- Amerikanci i Zapad neće držati diskreditovanu vladu. Neće ulagati u nešto što je nestabilno - podvlači Janjić.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da je glavni razlog za ovako loš rezultat Samoopredeljenja taj što je Kurti mnogo obećavao, a ništa nije uradio.

- Pogotovo je to izraženo u borbi protiv kriminala i korupcije, koju je toliko najavljivao. Ništa, takođe, nije urađeno ni na poboljšanju kvaliteta života, na smanjenju nezaposlenosti, dok je s druge strane do maksimuma povećavao netrpeljivost i zaoštravanje odnosa sa Srbijom i Srbima - naglašava Drecun. On dodaje da su jednostrane akcije na severu Kosova, odbijanje pristupanja inicijativi Otvoreni Balkan i svemu ostalom što bi moglo da poboljša život običnih ljudi uticali da Kurti izgubi poverenje koje je imao.

Medalja Svete Terezije Osmanijeva odlikovala Plenkovića l Predsednica lažne države Kosovo Vjosa Osmani uručila je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i direktoru Opšte bolnice u Slavonskom Brodu Josipu Samardžiću predsedničku medalju Svete Terezije zbog pomoći pružene stanovnicima Kosova nakon saobraćajne nesreće 25. jula kod Slavonskog Broda.

- Naravno da se politička kriza na Kosovu odražava i na srpski narod, koji bi, da nije Beograda, bio u katastrofalnoj situaciji - kaže Drecun i predviđa da će najverovatnije doći do vanrednih parlamentarnih izbora.

- Ako ne bude formirana ZSO, Srpska lista će izaći iz privremenih institucija, a to će, najverovatnije, značiti i prevremene izbore - zaključuje Drecun.

Boško Vukčević