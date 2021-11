MINISTAR VULIN U SKUPŠTINI O NEUTRALNOSTI I UVREDAMA SRBIJI: Reći za Srbiju da je fašistička zemlja je strašna i grozna uvreda

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da nazvati Srbiju fašističkom zemljom predstavlja uvredu za stotine hiljada ubijenih srpskih antifašista koji su se borili protiv nacizma i fašizma.

„Reći za Srbiju da je fašistička zemlja ili da u njoj ima fašizma koji je podržan od strane vlasti nije uvreda samo za Srbiju, samo za vlast, nije uvreda čak ni za ovu generaciju građana Srbije. To je uvreda za stotine hiljada ubijenih srpskih antifašista koji su se borili protiv nacizma i fašizma“, istakao je ministar Vulin u Skupštini Srbije, saopštio je MUP.

Naglasio je da su srpski antifašisti svesno žrtvovali svoje živote znajući protiv čega se bore i kakvom zlu se suprotstavljaju.

„Za razliku od većine evropskih naroda, srpski narod nikada nije prihvatio fašizam kao sopstvenu ideologiju kao način života, kao društveno uređenje. Srpski narod se svesno suprotstavio fašizmu i bio je svesno spreman da plati cenu“, naveo je ministar Vulin, odgovarajući na izlaganje poslanika Stranke demokratske akcije Sandžaka Enisa Imamovića.

Vojna neutralnost je temeljno opredeljenje Srbije Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je vojna neutralnost temeljno opredeljenje Srbije i da po tom pitanju nikakvog odstupanja neće biti. „Prvi put, a bilo je pre nas raznih vlada koje su sebe smatrale patriotskim i govorile o sebi kako su antinato raspoložene, jedna srpska vlada i jedan srpski parlament sebe je obavezao na vojnu neutralnost“, rekao je ministar Vulin u Skupštini Srbije, odgovarajući na pitanje samostalnog poslanika Vladana Glišića. Istakao je da je kao ministar odbrane imao čast da u Skupštini Srbije, po naređenju predsednika i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića brani nacionalnu strategiju odbrane, kojom je jasno definisana vojna neutralnost. „Striktno vodimo računa o vojnoj neutralnosti. To je temeljno opredeljenje ove države, ali i temeljno opredeljenje Srpske napredne stranke, koja čini većinu u ovom parlamentu. Da nije tih ljudi ovde mogli bismo vi i ja da se opredeljujemo kako hoćemo, ali da nema njih koji su to izglasali, toga jednostavno ne bi bilo“, rekao je ministar Vulin. Istakavši da je vojna neutralnost nesporna, ministar je rekao da bi vladajućoj većini, da su političari koji ne vode računa o sopstvenim uverenjima i uverenjima naroda, najlakše bilo da uđu u NATO pakt. „Gde bi nas više hvalili i da li bi nas iko kritikovao, da li bi bilo ijednog medija koji bi rekao nešto loše. Naprotiv, hvalili bi nas, bili bismo borci za demokratiju, dobijali u Briselu povelje. Vučić je samo trebalo da prizna Kosovo, bio bi nobelovac. Ali mi smo svesno izabrali put vojne neutralnosti kao teži, ali kao ispravniji i časniji. I tu nikakvog odstupanja nema, niti može biti“, rekao je ministar Vulin.

Istoričari danas, kako je rekao, raspravljaju da li je 27. mart u političkom smislu bio ispravan ili ne, da li je bio produkt obaveštajnih službi, ali da se oko jednog svi slažu, a to je da su svi Srbi mislili da se fašizmu mora dati otpor i da su svi do jednog bili uz otpor Trojnom paktu.

„Reći to narodu koji je toliko krvario, govori da o tom narodu mislite loše. To nije politika, ovo nije političko nagornjavanje u kome tražite prostor da uzmete neki politički poen, što je legitimna stvar. Ovo je uvreda za svakog Srbina gde god on da živi“, rekao je ministar Vulin.

Naglasio je da u Srbiji fašizma nije bilo ni 1941. godine i da se sa onima koji su bili na strani fašizma prvo obračunao srpski narod.

„Ovo je strašna i grozna uvreda“, rekao je ministar Vulin, istakavši da neće da pokušava da pravi paralele sa tim šta se dešava u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i nekim drugim zemljama.

„Ne zanima me šta se dešava kod njih. Zanima me samo da u srpskom narodu i državi Srbiji ne može da se govori o fašizmu. Nadam se da će poslanik (Imamović) imati hrabrosti da se izvini, kao što je imao hrabrosti da kaže tako strašnu laž“, rekao je ministar policije i istakao da zna da to što Imamović govori ne misli ni jedan jedini Bošnjak u Srbiji.

„Ni jedan jedini Bošnjak u Srbiji ne misli da je ovo fašistička zemlja, ne misli da je na bilo koji način diskriminisan i ne misli na bilo koji način da u ovoj zemlji fašizma može biti“, kazao je ministar Vulin i poručio sugrađanima bošnjačke nacionalnosti da o njima niko, nikad neće suditi na osnovu izjava mržnje i laži koje smo danas čuli.

„Nemojte da mislite da treba nekome da se izvinjavate za to. Ništa vi niste odgovorni za budalaštinu i uvredu koja je ovde izrečena. Ni jedan Bošnjak nije odgovoran za ovu glupost koja je izrečena o državi Srbiji. Vi nemate nikakvu odgovornost za ovakvu glupost i laž“, istakao je ministar.

Naveo je da zna da svaki Bošnjak misli sve najbolje o svojoj zemlji i da sigurno ne misli da ovde postoji fašizam ili bilo šta slično.

„To je uvreda i za mrtve, i za žive i za one koji će da žive. Mi postojimo na boljoj strani sveta zato što su naši preci svesno žrtvovali sopstvene živote u borbi protiv fašizma“, zaključio je ministar Vulin.

