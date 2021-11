PETKOVIĆ: Priština odbila razgovore zbog Zajednice srpskih opština

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Methiju Petar Petković izjavio je večeras, u Briselu, da je "Priština odbila da učestvuje u direktnom razovoru sa nama zato što je odbila da razgovara o Zajednici srpskih opština (ZSO)".

"A upravo je ZSO bila danas tema u Briselu, onako kako je i Lajčak to najavio u javnom saopštenju od 30. septembra. Dakle, Priština je ta koja odbija razgovor o formiranju ZSO iako je naša strana vrlo direktno insistirala na razgovor o formiranju ZSO i iznela konkretne korake za njeno formiranje", izjavio je Petković, za Radio televiziju Srbije (RTS), navodeći da je upravo završio treći po redu sastanak sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog, Miroslavom Lajačakom.

Kako je Petković naveo, za Beogad je "to pitanje svih pitanja, to je srce samog dijaloga i ako hoćemo da razgovaramo o normalizaciji odnosa to možemo isključivo ako dodje do formiranja ZSO ali i implementacije svih prethodno postignutih sporazuma".

On je rekao da istovremeno kosovski premijer Aljbin Kurti iz Prištine šalje poruke koje "direktno ubijaju dijalog".

"Mi ćemo insistirati na ZSO. Mi smo posvećeni dijalogu, on je za nas važan jer je to mesto gde možemo da rešavamo iskorijski problem koji postoji izmedju srpskog i albanskog naroda, ali kompromisnim putem, kompromisnim rešenjem", naglasio je Petković.

Kako je rekao, "što se nas tiče razgovora ima, mi želimo da razgovaramo".

"To što albanska strana ne želi da razgovara to je drugo pitanje, oni će sada govoritii kako formiranje ZSO nije bilo na dnevno redu, ali činjenica da su odbili EU i Lajčaka da razogovaraju o toj temi jasno pokazuje da je to danas itekako bila tema", rekao je Petković.

U Briselu su celog dana trajali odvojeni razgovori delagacija Beograda i Prištine sa Lajčakom ali zajedničkog trilateralnog sastanka nije bilo zbog neslaganja o kojim temama može da se razgovara.

Kurir.rs/Beta

