VUČIĆ O NASRTAJU NA MURAL RATKU MLADIĆU: Želeli da izazovu sukobe kada Srbija treba da dobija pozitivne ocene u Evropi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se tokom gostovanja u “Ćirilici” kod Milomira Marića i na proteste za protiv krečenja murala Ratku Mladiću.

- To se mora posmatrati iz više uglova. Kada hoćete da naškodite svojoj zemlji to uvek možete da uradite - da pošaljete ružnu sliku, svađu u našoj zemlji. Njih samo to interesuje, ne zanima ih što smo pomogli Hilandaru, srpskom manastiru, Hramu Svetog Save, samo ih mržnja interesuje, ništa drugo. Neko je rešio da se obračuna sa Mladićevom slikom.

Ne bih rekao da oni jurišaju čak i na mene. Onu su znali da će neko da dođe, da će doći grupa snažnijih ljudi, da će policija da ih čuva i da će država morati da se umeša, iako mural nije posao države.

Sad se postavlja nekoliko pitanja, ako ste toliko protiv Mladića, zašto to niste uradili ranije, u bilo koje doba dana, nego ste želeli da izazovete sukobe u trenutku kada Srbija treba da dobija pozitivne ocene u Evropi. Moralni ste, pravični ste, a šta radite sa tablom Aćim Efendije u Novom Pazaru, šta radite sa spomenicima u Trnovcu, što niste otišli tamo da to sklonite?

foto: Printscreen/TV Happy

Mislite da je državi teško da sklone tablu, ali znamo da neko samo to čeka i da će neko da bude isprovociran. Vi kao država morate imati isti princip i za jedne i za druge iako smo mi srpska država. Morate da vodite računa o senzibilitetu i o Srbima i o Bošnjacima. U čemu je onda problem, zašto to niste uradili u Novom Pazaru, ali ste uradili u Beogradu pred novinarima.

Sve je organizovano samo zbog kamera, da bi se Srbija loše pokazala. Znate li koliko je energije potrošeno da se ljudi zaštite?

- Aida Ćorović kaže da sam ja glavni krivac za sve. Toliko smo energije potrošili da bismo njih sačuvali. Slušao sam i da sam Hitler i sve to. I ne znam zašto to radite.

Koja je to vlast u Srbiji za bošnjake uradila više nego ova? Mi produžavalo liniju kroz Rašku oblast i Sandžak, spaja Novi Pazar i Sjenicu sa Beogradom, kasnije i sa Sarajevom, ako ikada budu odlučili da grade taj put ka Beogradu.

Ko je izgradio bolnice, puteve, ko gradi put Novi Pazar - Tutin. Ko je gradio put i prema groblju Orlja gde je sahranjen muftija Zukorlić, ko gradi školu u Sjenici sa bazenom, jednu od najlepših škola u Srbiji. Ja hoću sa tim normalnim ljudima da razgovaram. Ajde da razgovaramo o tome ko je šta uradio - istakao je predsednik.