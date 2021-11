PREŽIVEO SAM RAT I HAŠKI ZATVOR, ALI KORONU JEDVA: Ispovest bivšeg pukovnika Šljivančanina o teškoj BORBI sa VIRUSOM

Preživeo sam rat i čuveni haški zatvor, ali koronu jedva. Proveo sam mesec dana, ma i više, u bolnici, bio sam u šok-sobi. Korona mi je zahvatila pluća, saturacija se spustila na 88, bio sam na kiseoniku. Sad se oporavljam kod kuće, bolje sam, ali teško hodam. Zbog svega što sam video, mogu da kažem samo dve stvari - prvo, naši lekari i sestre su pravi heroji, a drugo, ljudi, vakcinišite se - ovako u ispovesti opisuje svoju borbu sa korona virusom Veselin Šljivančanin (68), penzionisani pukovanik JNA.

Šljivančanin kaže da nije bio vakcinisan, ne zato što veruje u teorije zavere, već zato što su mu lekari rekli da pričeka zbog srčane bolesti koju je dobio u zatvoru, piše "Srpski telegraf".

- Kad je došlo vreme da se vakcinišem, otišao sam na pregled i tad su ustanovili da imam koronu. Nisam to ni znao, nisam imao simptome. Išao sam nekoliko dana ranije na svadbu, nisam mogao da odbijem poziv i eto. Tog dana su mi dali lek, snimili pluća i ja sam otišao kući - priča pukovnik.

Bitna za dah

Usledio je poziv iz bolnice:

- Zovu me, kažu, snimci pokazuju da su mi pluća zahvaćena i da moram da se vratim u bolnicu. Pitao sam da prenoćim kod kuće i sutra sam se javio u KBC Bežanijska kosa.

Šljivančanin priča da su ga odmah smestili u šok-sobu.

- Čim sam došao u bolnicu, dali su mi kolica, nisu mi dali peške da idem. Direktorka (bolnice) Marija je odmah rekla da moram u šok-sobu i tu sam bio devet dana. Saturacija se spustila na 88, stalno su kontrolisali i dok nije prešla 93, nisam mogao sam da dišem. Infuzije sam primao svaki čas - priča Šljivančanin.

Medicinski radnici su heroji

S druge strane, dodaje, ne postoje reči kojima bi mogao da opiše požrtvovanost medicinskih radnika.

- Lekari i medicinske sestre se herojski bore, ne boje se ničega, a preopterećeni su. Znate li koliko ljudi dođe u šok-sobu u toku dana? Ako je svuda, kao u bolnici na Bežanijskoj kosi, onda svaka čast. Savetujem građanima da se vakcinišu i slušaju savete lekara - poručuje Šljivančanin posle svega.

Gledao je, navodi, ljude u krevetu pored njegovog kako se bore, koji ne mogu sami da dišu.

- Tamo u šok-sobi sam video da oni vakcinisani sve to drugačije podnose u odnosu na one koji nisu vakcinisani. To je opasna bolest - kaže Šljivančanin, koji je iz šok-sobe prebačen na odeljenje, gde je proveo još 20 dana.