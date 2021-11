SIN POKOJNOG MUAMERA ZUKORLIĆA: Moj otac je imao partnerstvo sa samo 2 političara, Đinđićem i predsednikom Vučićem

Danas je u centralnom centralnom holu Skupštine Srbije održana komemoracija preminulom potpredsedniku parlamenta Muameru Zukorliću na kojoj su govorili predsednik Srbije Alesandar Vučić, predsednik Skupštine Ivica Dačić i Usame Zukorlić, sin preminulog muftije.

- Poštovani predsedniče Republike Srbije Aleksandre Vučiću, poštovani predsedniče Skupštine Ivice Dačiću, hvala vam na lepom govorima. Pre svega želim da se zahvalim svim delegacijama koje su došle u Pazar na dan dženaze i ukopa našeg oca i vođe.

foto: Nemanja Nikolić

- Pravda i pomirenje koje je muftija proklamovao je našla mesto u svim srcima naroda Srbije. On nije bio samo porodici uzor i ponos. Većina je muftiju izbliza upoznala kroz delovanje u Skupštini Srbije. On je osvežio koncept Skupštine i podigao moral i etiku narodnog poslanika na visok stepen. Politiku je akademik muftija Zukorlić izgradio na univerzalnim vrednostima tolerancije, mira i progresa, a snagu je crpeo u veri u jednog Boga. Politika i-i umesto politike ili-ili, partneri a ne poltroni. To nam je putokaz kojim ćemo mi, njegovi sledbenici, nastaviti da koračamo.

foto: Nemanja Nikolić

- Partnersku politiku je uspostavio samo sa dva lidera - pokojnim premijerom Zoranom Đinđićem i aktuelnim predsenikom Aleksandrom Vučićem. Bilo mu je drago što je prvi put jedna politička partija iz Sandžaka potpisala koalicioni sporazum sa vladajućom partijom po kojoj su definisani srateški projekti za razvoj Sandžaka. Ceo njegov život je vakuf, zadužbina. Život je posvetio služeći islamsku zajednicu i njegova želja je bila vraćanje jedinstva islamskoj zajednici, onakvog jedinstva na kakvo ima pravo i srpska pravoslavna crkva koja je ugrožena od strane neodgovornih politika 2007. godine. Sav narod Sandžaka sad želi da ispuni muftijinu želju, pa nam i Vi gospodine predsedniče pomozite.

- Bio je pravedan ali uvek sa ispruženom rukom mira. Poštovani predsedniče, obećali ste mu da ćete poštovati Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu, i to ste mnogo puta dokazali.

