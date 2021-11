ŠOLAK UGROŽAVA INTERES GRAĐANA DA BUDU DOBRO INFORMISANI! Gajović: Potpuno je jasno da je SBB pristrasan HOĆE MONOPOL NAD MEDIJIMA

Bivši državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Gajović navodi da je potpuno jasno da je SBB pristrasan i da vlasnik Junajted grupe Dragan Šolak ugrožava interes građana da budu dobro informisani!

Gajović je dodao da su besmislene tvrdnje da država ometa poslovanje Junajted grupe i naglasio da Šolak želi monopol na informisanje građana.

Milijarder Dragan Šolak, podsetimo, ima u svom vlasništvu više od 100 medija od kojih je najmanje 25 informativnog karaktera! Šolak je prema saznanjima Kurira napravio mehanizam za uništavanje svih nepodobnih medijskih subjekata i pokušava da monopolskim delovanjem spreči javnost da čuje mišljenje suprotno onom koje zastupaju njegovi politički i poslovni saradnici.

- Kad kažemo Dragan Šolak, moramo se setiti Džordža Soroša, koji je svojim kapitalom krenuo u građenje imperije koja se danas zove SBB ili Junajted grupa. Za mene ovo što se dešava na medijskoj sceni nije neko veliko iznenađenje. To sam predvideo 2013. godine kad sam kao član radne grupe za izradu medijskih zakona ukazao kolegama da dolaze vreme kad će vlasnici kablovskih operatera biti gospodari medijskog neba. Počeli smo to da uređujemo sa idejom da i drugi operateri imaju doprinos na medijskoj sceni. Pojavio se Telekom sa svom snagom i ugrožava SBB - rekao je Gajović u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Gajović je naglasio da su besmislene tvrdnje da država ugrožava poslovanje SBB-a.

- Kad je nekom ugrožena vlast i politički uticaj jer se pojavio konkurent onda je kuku-lele zašto je to tako i pronalaze se razni načine da se okrivi država. To je besmislica! Tržište nudi mogućnost da gledalac odredi šta mu je najvažnije. Gospodin Šolak zaboravlja da je interes građana da budu dobro informisani. A kako će da budu informisani ako nemaju mogućnost biranja? Sve je bilo jasno kad je na daljinskom promenjen redosled kanala. Nema nigde da je medijski javni servis na trećem mestu. To nije korektno. Imamo i drastičan primer da polovina Srbije nje mogla da gleda utakmicu između Portugalije i Srbije - rekao je Gajović.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji državni sekretar dodaje da je trgovina uticajem opasna stvar po čitavo društvo.

- Dve istine ne postoje. Moramo dozvoliti građanima da pogledaju i jedno i drugo i da odluče šta je istina. Gospodin Šolak je očito ušao u biznis sa političkim strankama i sada mu je teško da izađe iz tog kruga. Trgovina uticajem je opasna stvar. Monopolno hoće da utiče na građane - rekao je Gajović.

Uveren je da će Telekom izaći kao pobednik iz tržišne utakmice.

- Telekom je jednostavno počeo da ugrožava nekoga ko misli da je Bogom dan. Nudi kvalitetan sadržaj koji niko ne može da uruši. Potpuno je jasno da je SBB pristrasan. Mislim da to nije dobro ni za gospodina Šolaka, a ni za SBB. Digla se kuka i motika kad je Telekom preuzeo Premijer ligu, ali niko se pritom ne pita kako je Bundes liga došla na SBB - rekao je Gajović.

foto: Kurir televizija

Ideja da građani na jednom mestu imaju sve kanale prema Gajovićevim rečima trenutno nije realna.

- SBB neće dozvoliti drugim kanalima koji su na Telekomu da pređu kod njih. Mislim da bi gospodin Šolak tako napravio uslugu korisnicima SBB-a jer bi mogli da vide Kurir i druge televizije koje nude dobre programe. Videćemo kako će proći javna rasprava o izmenama i dopunama medijskih zakona. Mislim da je Zakon o elektronskim medijima, prema kome se usmerava REM, dobro napisan. Bilo bi jako dobro za građane Srbije da su sve televizije dostupne svima - rekao je Gajović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

20:46 ŠOLAK HOĆE MONOPOL NA ISTINU: Matić upozorava na perfidne planove milijardera