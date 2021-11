KURTI VIŠE NEMA PODRŠKU ALBANACA! Beriša: Može da se spase samo ako sedne na prvi autobus i LIČNO DOĐE da razgovara sa Vučićem

Priština godinama odbija da ispoštuje Briselski sporazum po pitanju formiranja Zajednice srpskih opština pa ne iznenađuje što do najnovijeg sastanka dveju delegacija nije došlo ni nakon deset sati razgovora u spoljnopolitičkoj službi Evroske unije!

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji, kaže da je ishod mogao da se nasluti.

"Pitanje i tema ovog sastanka dali su za pravo svima da misle da od tog razgovora nema ništa. Prištinska strana izašla je sa tri pitanja koja su nesporna za razgovor, o slobodi kretanja, sudbini nestalih lica i energetika. To su tehnička pitanja o kojima se moglo razgovarati, međutim, sa druge strane je (direktor Kancelarije za KiM Petar) Petković postavio jedno ključno pitanje koje je moralo da dođe na red, a to je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO)", rekao je Beriša u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Priština je Briselski sporazum i pitanje osnivanja ZSO usvojila kao zakonsku obligacionu formu, napomenuo je Beriša.

"Otišla je u ustavni sud Kosova gde su rekli da 23 tačaka nije u skladu sa kosovskim ustavom. Kada je taj ustav usvojen, došli smo do činjenice da mora da se promeni Ahtisarijev plan, baza formiranja kosovskih institucija. Aljbin Kurti je doživeo debakl na lokalnim izborima, gde je od 38 opština osvojio samo četiri, pa dolazimo do zaključka da on nema hrabrosti da bez podrške opozicije koja ima većinu, donosi odluke", smatra Beriša.

Prema njemu, premijer privremenih prištinskih institucija nema hrabrosti da se suoči sa predsednikom Vučićem.

"Formiranje ZSO je ključno pitanje odnosa Prištine i Beograda. A do toga će doći kada Kurti bude stisnut od onih koji su garanti sprovođenja dogovora, a to je EU", poruka je redsednika Matice Albanaca u Srbiji.

Ministri EU su u ponedeljak doneli zaključak da se do sada potpisani sporazumi moraju sprovesti u celosti.

"Do nastavka pregovora neće doći brzo jer je došlo do potpune promene lokalne vlasti i imaćemo jaku opoziciju na Kosovu. Aljbin Kurti je ostao sam sa svojim timom i nema više podršku naroda. To su mu jasno dali do znanja nakon pogrešnih poteza oko tablica i posle upada ROSU i ranjavanja Antonijevića", smatra Beriša.

Prema njemu, rešenje je jedino u direktnom razgovoru Kurtija i Vučića.

"On iz začarenog kruga može da izađe isključivo ukoliko donese odluku i prvim automobilom, autobusom i avionom dođe bez posrednika da direktno razgovara sa predsednikom Srbije Vučićem", podvukao je sagovornik Kurir televizije.

(Kurir.rs)

