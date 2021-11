SRĐAN SANDIĆ O BRISANJU DRAGANA ŠUTANOVCA IZ DS: To nikada nije postojalo, Šutanovac je po svim pravilima stranke i dalje član

Statutom Demokratske stranke, kao i Pravilnikom o članstvu DS, nije predvi]eno i ne postoji institut “Brisanje iz članstva”, i to nikada nije ni postojalo, poručuje za Kurir advokat Srđan Sandić, dugogodišnji član i predsednik Statutarne komisije DS komentarišući slučaj demokrate Dragana Šutanovca koga je aktuelno rukovodstvo DS-a izbrisalo iz članstva te stranke.

- Kao dugogodisnji član Statutarne komisije, a kasnije i njen predsednik, mogu da kažem samo stvari i činjenice koje su tada bile, odnosno da komentarišem akte koje su tada bili na snazi uz jednu napomenu da ne znam da li se nešto u međuvremenu menjalo kada su unutrašnji akti u pitanju. Tim pre što sam sada samo pasivan član fokusiran na svoju posao u advokaturi. Dakle, Statutom DS kao i Pravilnikom o članstvu DS nije predviđeno i ne postoji institut “Brisanje iz članstva”, i to nikada nije ni postojalo, pa samim tim ni dok sam ja bio predsednik Statutarne komisije. Ono što znam sa sigurnošću jeste da je ranijim Statutom, i to članom 21 jasno propisano kada i pod kojim uslovima prestaje članstvo, a to pitanje je bliže i preciznije određeno članom 13. Pravilnika o članstvu - navodi Sandić za Kurir.

foto: Marina Lopičić

U konkretnom slučaju Dragana Šutanovca to bi, navodi značilo, da se pre svega, nije pismeno izjasnio zahtevom za istupanje iz DS.

- Takođe, nije pokrenut nikakav disciplinaki postupak protiv njega niti je on o tome obavešen, a morao je biti zbog eventualne odbrane u samom disciplinakom postupku. Isto tako, on nije učestvovao ni na jednoj drugoj listi ili izborima, niti se učlanio u drugu Stranku, a takođe nije prekršio nikakvu odluku Glavnog odbora koja se ticala koalicija i slično. S obzirom da je živ i zdrav, hvala Bogu, članstvo mu nije prestalo prirodnim putem. Dakle, po svim navedenim tačkama on bi trebao da je i dalje član DS-a - napominje Sandić.

Što se tiče samog brisanja iz članstva, a prema svedočenju Sandićevih starijih kolega i istaknutih demokrata koji su u stranci od osnivanja, ono je, kaže, nekada davno postojalo u DS, sredinom 90-tih i početkom 2000-tih godina.

foto: Privatna arhiva

- Ali se primenjivalo samo na članove koji nisu bili aktivni duži vremenski period, tačnije 5 i više godina i koji bi se prilikom interne revizije telefonskim putem, nepristojno ponašali time što bi vređali i psovali članove koji bi ih zvali. Tada je postojala procedura da lokalni odbor, kome je pripadao taj član, formira tročlanu komisiju čiji bi zadatak bio da to konstatuju ili da barem dođu da daju pismene izjave samog člana kojom on izjavljuje da više nije član. Nakon toga bi ta tročlana komicija opštinskog odbora morala da donese pismeni zaključak da je dana tog i tog određeni član izbrisan iz evidencije članstva. Samo u tom slučaju - istakao je Sandić.

Podsetimo, iz DS su naveli da je za četvoro članova DS doneta odluka o isključenju, dok se ime Šutanovca našlo među onima koji su izbrisani, i to zbog navodnog učestvovanja u organizaciji lažne sednice, te su konstatovali da je to kao da se sam isčlanio.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Privatna arhiva