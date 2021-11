MILOŠ VUČEVIĆ ZA KURIR: Videćete nova lica u SNS, a onima koji su mislili da su mnogo moćni zahvalićemo se na saradnji!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS), najavljuje u intervjuu za Kurir da će izborna skupština naprednjaka iznedriti nova lica u stranci, ali i da će se SNS nekim starim zahvaliti na saradnji. Bez dileme je kad je reč o tome da li Aleksandar Vučić treba da nastavi vođenje i stranke i države.

Govoreći o koalicionim partnerima, Vučević podseća da ih je SNS pozvao u vlast jer nije matematički razmišljao. Međutim, on poručuje da fotelja nikome nije zacementirana.

Izborna skupština SNS zakazana je za 27. novembar. Kakve promene očekujete unutar stranke, šta treba menjati?

- Vidim da se našom stranačkom skupštinom non-stop bave opozicija i razni "analitičari" jer su prestravljeni i samom činjenicom da SNS može da bude još snažniji, što i hoćemo. Videćete nova lica u stranci, očekujemo i nove članove Glavnog odbora i Predsedništva, potpredsednike. O tome će odlučivati delegati, a pre toga članovi mesnih i opštinskih odbora. Očekujem da ćemo se zahvaliti svima koji su mislili da su mnogo pametni i moćni i da su iznad stranke, kojoj na svemu treba da zahvale. Pojačaćemo sve naše redove, koji se stavljaju u pun pogon za predstojeće izbore. A što se tiče pitanja ko će nas voditi - ja tu nikad nisam imao dilemu. Isto tako, većina članova Glavnog odbora, a pre svega ogromna većina članstva očekuje da Aleksandar Vučić nastavi da vodi stranku. Mislim da ima i moralnu obavezu da prihvati i kandidaturu za predsednika Republike, da ima moralnu obavezu prema pristojnoj Srbiji, prema svim građanima koji žele Srbiju da vide kao normalnu, pristojnu državu, koja se razvija, napreduje, pobeđuje.

Važni izbori nas čekaju na proleće. Jeste li zadovoljni rezultatima s kojima SNS izlazi pred birače? Gde je moglo bolje?

- U periodu kad je sva globalna kretanja diktirala pandemija koronavirusa, Srbija je pokazala koliko je snažna i kako odgovorno rukovodstvo ima. Kao i uvek, na izbore izlazimo spremni, s fantastičnim ekonomskim rezultatima, maksimalno očuvanim zdravstvenim sistemom i ljudskim životima, i pred građanima se pojavljujemo čistog obraza i s jasnim planovima i ciljevima.

Iz tabora SNS često možemo čuti da nema opuštanja, iako je stranka bila dominantna na prethodnim izborima, na svim nivoima. Ko vam je zapravo najveća opozicija?

- Nema i ne sme biti opuštanja. I ne sme biti uspavanih, i nespremnih da se u svakom momentu bore za Srbiju, za sve programe i ideje koje smo kandidovali pred građanima. I sami ste svedoci toga da se vodi najprljavija kampanja i neprestana hajka protiv predsednika Vučića i njegove porodice, da ih bukvalno proganjaju, vređaju, psuju... I to nisu samo Đilas i njegovi plaćenici, poltroni, tajkuni, mediji, i iznutra i spolja, već zaprepašćuje što su se uključile i neke institucije koje bi trebalo da budu nezavisne. Znate, kako se koji izbori približe, širi se front onih koji bi po svaku cenu, i svim silama, da sruše Aleksandra Vučića. Po mogućnosti, da ne izlaze na izbore jer ih tu čeka ljudska brana. Snažna, nezavisna i ekonomski jaka Srbija smeta mnogima i ova odvratna kampanja protiv SNS, ali prvenstveno našeg predsednika, samo je uvod u ono šta nas očekuje do izbora i tokom izborne kampanje kako bi se naša zemlja destabilizovala i skrenula s puta razvoja i napretka. Samo ti što kreiraju i plaćaju takvu kampanju zaboravljaju jedan detalj - konačnu odluku daju građani, a i naredni izbori će pokazati da je politika Aleksandra Vučića i SNS ono što građani žele.

Koliko ste zadovoljni doprinosom koalicionih partnera, pre svega u republičkoj vlasti? Ima li razloga da se tu nešto menja?

- Ja sam zastupnik teze da se uvek može i mora bolje. Matematički gledano, koalicioni partneri nam nisu bili potrebni. Ali za nas je politika mnogo više od matematike. Okupili smo se oko programa SNS za budućnost Srbije, u izuzetno teškom periodu za celo čovečanstvo. Da li su svi bili dosledni ili se neko saplitao na tom putu - pokazaće vreme. Nikome fotelja nije zacementirana.

Iako Novi Sad ne bira novu gradsku vlast, vi ste kao gradonačelnik često na udaru kritika opozicije. Šta kažete na poslednji potez opozicije - potpisivanje peticije za vašu smenu koju je pokrenuo Borislav Novaković?

- To je tekovina demokratije. Ima legitimno pravo da skuplja peticiju i za, recimo, to da je Zemlja ravna ploča. Evo, pitajte ga koliko je potpisa prikupio, jer vidim da se nešto ućutao. Zaista imam previše posla da bih se bavio time šta rade besposleni ljudi. Ali razumem što sam danonoćno tema mnogih opozicionih političara, jer sve vam mogu oprostiti osim uspeha. Ali tužno je što su toliko ostrašćeni i zadojeni mržnjom da ne mogu da priznaju uspehe grada u kojem žive, a i oni sami žive mnogo bolje nego kad su njihovi bili na vlasti.

Šta Novosađani treba da očekuju naredne godine? Koje prioritete ste zacrtali?

- Konačno radimo projekte na koje se čekalo decenijama: centralni prečistač otpadnih voda, regionalna deponija, novi most preko Dunava u nastavku Bulevara Evrope. Zacrtano je mnogo toga, ali ovo su prioriteti jer se tiču rešavanja višedecenijskih problema.

Važni projekti

Novi Sad finansijski stabilan

foto: Instagram

Na kojih ste, recimo, pet stvari ponosni koje ste omogućili kao gradonačelnik za devet godina?

- To je valjda najteže pitanje koje mi novinari postavljaju. Teško je odlučiti se jer je završeno na stotine projekata koji direktno utiču na poboljšanje života Novosađana. Mi prolazimo kroz istorijski investicioni ciklus i to vuče napred sve sfere života. Jednako je važno svako novootvoreno radno mesto, svaka nova fabrika i proširenje industrijskih zona, nova škola, vrtić, ambulanta, dom zdravlja, nova kovid bolnica, završen Žeželjev most, svaki kilometar puta, vodovodne i kanalizacione mreže, novi parkovi, sportski tereni, kulturne stanice, dve evropske titule - omladinska prestonica Evrope i evropska prestonica kulture 2022... Svega toga ne bi bilo da nismo uspeli finansijski da stabilizujemo Novi Sad i obezbedimo političku stabilnost, i odličnu saradnju s Vladom Srbije i predsednikom Srbije.