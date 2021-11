POBUNA U VRHU SPS! SOCIJALISTI NEZADOVOLJNI SARADNJOM SA JS: Palma, dobio si previše poslanika, štetiš ugledu naše stranke!

Dobar deo socijalista i članova Glavnog odbora te stranke dovodi u pitanje ostanak u koaliciji s Jedinstvenom Srbijom Dragana Markovića Palme, saznaje Kurir.

Kako se može čuti od pouzdanih izvora iz SPS, smatraju da od Markovića i njegove partije nemaju koristi, ne donosi im glasove, pre svega na republičkom nivou, a on svojim postupcima i izjavama čak šteti ugledu njihove stranke.

- Godinama unazad od JS nemamo veliku korist, naprotiv. To su naročito pokazali prošli izbori, na kojima je naša koalicija u njegovoj rodnoj Jagodini osvojila svega 5.426 glasova na parlamentarnim izborima. Uprkos tom lošem rezultatu, Palma je dobio čak osam poslaničkih mesta, a mi 24! Zanimljivo je da je naša koalicija (SPS-JS) na lokalu, ali zajedno sa SNS, dobila 18.492 glasa. To je čudno. Ispada da je Palma tu zalegao više jer mu je očigledno važan lokal. U kampanji za republičke izbore se oslanjao na nas - kaže naš sagovornik iz redova SPS.

Računica

Socijalistima smeta što je JS dobio toliki broj mandata, čak osam, a prema broju glasova koji je dobio ne bi mogao da ima nijednog.

- Zaista, računice pokazuju da jedan poslanik „vredi“ čak više od 13.000 glasova, ako uzmemo u obzir da je na izborima 2020. glasalo ukupno 3,3 miliona građana, a u parlamentu je 250 poslanika - objašnjava naš sagovornik.

Osim zbog nepravedne podele kolača, socijalisti su nezadovoljni i zbog postupaka i izjava lidera JS.

- Ne samo što nam ne donosi glasove nego nam i pravi štetu nekim svojim nastupima, a setite se i afere i prašine koja se oko njega podigla pre nekoliko meseci. Šta će nam to - kaže naš izvor.

Bojan Klačar

SPS da ukalkuliše da li više gubi ili dobija

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže za Kurir da se ne može na osnovu klasičnih istraživanja oceniti jačina JS na republičkom nivou, jer je, kaže, reč o stranci koja ima uporište u uskom regionu.

- No, SPS svakako treba da ukalkuliše da li više dobija ili gubi potencijalnim raskidom saradnje sa JS, i to treba da bude odlučeno nakon specifičnog istraživanja koje bi pokazalo jačinu Markovićeve stranke. Čini mi se pak da bi, bez obzira na činjenicu da je politička moć Markovića manja nego što je bila, za sledeće izbore bilo suviše radikalno da SPS raskine tu saradnju jer ne bi bilo dovoljno vremena da se to objasni biračima - kaže Klačar za Kurir.