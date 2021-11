SVETSKI PUTNICI: Ružićevi će da se naputuju, a Stefanovićevi da se odvikavaju od belog sveta

Zaposleni u Ministarstvu prosvete Branka Ružića očito će se naputovati sledeće godine, naravno, ukoliko epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, imajući u vidu da su budžetom za 2022. dobili najveće povećanje u odnosu na ovu godinu baš za tu svrhu - čak 457 miliona dinara više.

S druge strane, svojevrsni „gubitnici“ su zaposleni u Ministarstvu odbrane Nebojše Stefanovića, koji će za tu namenu imati na raspolaganju 207 miliona dinara manje nego što su imali u 2021.

Podela karata

Naime, Ministarstvo prosvete imaće u sledećoj godini na raspolaganju čak 2,26 milijardi dinara za troškove putovanja, u odnosu na ovogodišnjih 1,8 milijardi dinara. Drugu po redu „dobitnik“ je Ministarstvo finansija Siniše Malog, koje će imati 78,19 miliona dinara više za tu svrhu nego ove godine, ukupno 173,75 miliona dinara.

Veći budžet za putovanja imaće u 2022. i Ministarstvo poljoprivrede Branislava Nedimovića, Ministarstvo kulture Maje Gojković, Ministarstvo trgovine Tatjane Matić, Ministarstvo za zaštitu životne sredine Irene Vujović...

Istovremeno, za ovu stavku su „zakinuti“ najviše Stefanovićevi zaposleni, koji će za putovanja imati na raspolaganju 1,34 milijardi dinara u narednoj godini, u odnosu na 1,57 milijardi koliko su dobili u ovoj godini. Među „gubitnicima“ su i Ministarstvo unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, sa 28 miliona dinara manje za troškove putovanja, kao i Ministarstvo spoljnih poslova Nikole Selakovića, sa 31,6 miliona dinara manje.

Bez komentara

Manje u kasi za putovanja imaće i Ministarstvo privrede Anđelke Atanasković, Ministarstvo za rad Darije Kisić Tepavčević....

U nameri da saznamo koji je razlog za znatno smanjenje, odnosno povećanje troškova za putovanja u 2022. godini, pokušali smo da dobijemo komentar iz Ministarstva prosvete i Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog broja nisu odgovorili na naša pitanja.

No, ekonomista Mlađen Kovačević za Kurir kaže da nije jasno zašto je pojedinim ministarstvima značajno smanjen, odnosno uvećan budžet za putovanja.

- Svakako bi to trebalo objasniti, jer, ako nema obrazloženja, onda malo čudno to sve izgleda - ukazao je on.

