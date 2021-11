UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U NOVOM SADU: Prisustvuje početku radova na pruzi Novi Sad-Kelebija, dočekao ga veliki broj građana (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji obeležavanja početka radova na deonici Novi Sad-Kelebija, u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta.

- Sve se renovira, biće lepše i bolje, dobro će izgledati. Biće moderno, biće čisto. Veoma sam posvećen napretku naše zemlje, biće velika, potpuno modernizovana - rekao je predsednik prilikom obilaska.

Istakao je da je ovo dokaz da se nešto radi.

- Ovi projekti su u velikoj meri ključna promena i to ljudi vide i to je dokaz da nešto radimo i da smo u nečemu uspeli. Mnogo sam ponosan na to što sad vide više dokaza da se nešto radi. Veoma sam ponosan na napredak naše zemlje. Ovo će biti velika železnička stanica i biće veoma moderna.

Predsednik Vučić je pozdravio okupljene na ceremoniji. Istakao je da će uskoro biti dostupni komercijalni prevozi.

- Verujem da će vozovi moći da idu između 120 i 160 kilometara na stan na ovoj deonici sa srpske strane- istakao je predsednik.

Događaju prisustvuje i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto i ambasadorka Narodne Republike Kine Čen Bo.

Veliki broj ljudi je došao da prisustvuje početku radova i obraćanju predsednika Vučića, kao i uvaženih gostiju.

Ceremonija obeležavanja početka radova počela je u 13.30 sati kod Železničke stanice Novi Sad - Ranžirna.

Izgradnja brze pruge između Beograda i Novog Sada košta oko 850 miliona dolara, a radove izvode kineske i ruske kompanije. Deo je projekta železničke saobraćajnice koja bi trebalo da poveže Beograd i Budimpeštu. Ukupna dužina brze pruge kroz našu zemlju biće 182,3 kilometara.

