VUČIĆ O PROTESTIMA PROTIV METROA: To su ljudi koji po svaku cenu žele da zaustave napredak Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o protestima protiv izgradnje metroa na ceremoniji obeležavanja početka radova na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta.

- Kada smo kretali u izgradnju pruge Beograd-Novi Sad, kada smo krenuli da radimo Beograd na vodi, godinu dana su trajali protesti, a sada to prelepo izgleda i oni tamo kupuju stanove. Priznali su grešku. I nije samo to, šta god da smo radili i svaki auto-put. To su ljudi koji po svaku cenu žele da zaustave napredak Srbije. Ići ću tamo, ali se pitam gde da idem, zar nisu rekli da će da izgrade metro 2012. godine? Mi sada gradimo taj metro. On nije samo beogradski metro, to doprinosi rastu BDP cele naše zemlje, od toga će da imaju koristi svi građani - objasnio je predsednik i dodao:

- Neće nas zaustaviti da napredujemo. Idemo pravo ka cilju koji smo postavili, a to je napredna, uspešna i pobednička Srbija.

Otkrio je i zašto nije prisustvovao početku radova.

- Nisam ni bio planiran za taj događaj, već za ovaj u Novom Sadu. Nisam se uplašio. Ići ću uskoro, dobićete najavu i sa ponosom ću da obiđem ne samo to, nego svako gradilište u Srbiji. Jedva čekam da odem da vidim koliko vredno rade, i ako to uspemo da završimo za šest godina to će doneti ogroman rast ne samo Beogradu nego celoj Srbiji - objasnio je predsednik.

