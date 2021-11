U KLINČU: Đilas i Jeremić i dalje se spore oko kvota na izbornoj listi, nijedan neće da popusti!

Lideri Stranke slobode i pravde, Narodne stranke i Demokratske stranke Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Zoran Lutovac prethodnog vikenda su postigli načelni dogovor o zajedničkom izlasku na izbore. No, kamen spoticanja je i dalje podela potencijalnih mandata, odnosno broj ljudi na izbornoj listi, oko čega se spore Đilas i Jeremić, pa zato nema konačnog dogovora o predstojećim izborima, saznaje Kurir.

A da se konačni dogovor, koji je trebalo da bude postignut prethodnih dana, očekuje ipak do kraja ove nedelje, potvrdio je i Lutovac.

foto: Beta Miloš Miškov

- Blizu smo konačnog dogovora koji će se sigurno ozvaničiti ovih dana. Pri tome ćemo razgovarati i s drugim partnerima, tako da u toku sledeće nedelje možemo reći da će posle razmatranja na stranačkim organima taj dogovor biti finalizovan - rekao je Lutovac gostujući u "Utisku nedelje".

On pak nije detaljisao o tome gde je zapelo i zašto dogovor već nije postignut, ali kako smo otkrili, problem su Đilas i Jeremić, jer i jedan i drugi žele da imaju više kandidata na listi, potencijalnih budućih poslanika. Đilas insistira da većina budu njegovi kandidati, ali je i Jeremić postavio direktan uslov - da čak polovina liste bude njegova, a da ostali podele drugu polovinu, dok Đilas traži isto.

foto: screenshot

- Jeremić tvrdi da je on najjači od njih trojice, te kao primer za to navodi činjenicu da je njegova stranka na nedavno održanim izborima u Negotinu osvojila oko 13 odsto glasova, dok Đilas uzvraća da je on spreman da uloži najviše novca u kampanju, ali i da on finansira i DS i Pokret slobodnih građana - priča izvor Kurira iz opozicionih redova.

Zato se, dodaje, nije još stiglo do ključnih odluka, od pomenute podele kvota pa do toga ko će biti predsednički kandidat, ko nosilac liste na beogradskim izborima, te na koji način će se uopšte voditi izborna kampanja.

Direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Vladimir Pejić za Kurir ocenjuje da bi predstavnici opozicije trebalo da vode računa o mnogo bitnijim stvarima od toga ko će imati koliku kvotu i ko će koliko čega dobiti.

foto: Kurir

- Jednostavno, opozicija već duže vreme pokušava da se ujedini, počev od Saveza za Srbiju, koji se ugasio, pa nadalje. Oni se bave tim kvotama i ko će šta da dobije, što nije racionalno, niti politički mudro. Imaju, takođe, i problem što su prilično heterogeni u tim svojim političkim stavovima, ali je još veći problem to što im je biračko telo heterogeno. Zato bi pre bilo kakvog dogovora o tim kvotama morali da usaglase ključne političke stavove, najpre da ih pojedinačno imaju, pa onda i među sobom da se dogovore. Ukoliko se i dalje nisu pomakli od polazne tačke, onda i eventualni dogovor koji postignu može biti krhak - smatra Pejić.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Kurir

