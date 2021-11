BOJKOT JE PROPAO: Đilas, Jeremić i Lutovac promenili ploču, idu na birališta!

Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Zoran Lutovac znaju da hoće da izađu na izbore, ali još ne mogu da se dogovore kako će pred birače. To je ukratko poruka koju su poslali objavom da četiri meseca pred izbore imaju tek načelan, ali ne i konačan dogovor o zajedničkom izbornom nastupu Stranke slobode i pravde, Narodne stranke i Demokratske stranke na svim nivoima. Sa ove tri stranke na birališta najverovatnije ide i Pokret slobodnih građana.

Teško do liste

Prema saznanjima Kurira, koplja se lome i na predsedničkom kandidatu, ali i na sastavljanju izborne liste, jer će redosled na njoj odlučivati o podeli poslaničkih, odnosno odborničkih mandata nakon parlamentarnih i beogradskih izbora, ukoliko koalicija preskoči cenzus.

- To je i glavni razlog zašto se debelo kasni s konačnom odlukom. Đilas i Jeremić nemaju dogovor. Svako i dalje vuče na svoju stranu i gleda da ubaci što više svojih kandidata na zajedničku listu, i to na redne brojeve koji su, barem prema procenama i istraživanjima, sigurni za ulazak u parlament. Uz sve to, treba zadovoljiti i DS, PSG i ostale koji će biti deo ove kolone - objašnjava naš izvor.

Priznali promašaj

Uz potvrdu da je postignut načelan dogovor, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić juče nije mogao da precizira detalje.

- Ići ćemo na sve nivoe u jednoj zajedničkoj koloni, ali treba da donesemo i odluku o nastupima na tim izborima i verujem da ćemo do kraja ove nedelje da formalizujemo odluke o tome - izjavio je Aleksić.

Zoran Milosavljević s Instituta za političke studije kaže za Kurir da je ovaj opozicioni blok konačno priznao da je bojkot bio promašaj.

- Sada pristupaju pragmatično i pokušavaju da se prišunjaju u vlast, jer bi u suprotnom morali da nalaze teže načine da dođu do cilja. Formula bojkota im nije donela nikakav rezultat, a oni moraju da štite svoju interesnu zonu. U međustranačkom dijalogu smo videli da su njihovi zahtevi maltene bili da bez izbora dobiju vlast. Odluka da izađu na izbore govori samo da su se odlučili da se pregrupišu i jačaju svoje redove i tako ulože u svoju političku budućnost. Bez te odluke ne bi ih nigde ni bilo - napominje naš sagovornik.

