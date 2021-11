SRBIJA DOBIJA OD PUTINA NAJBOLJU CENU GASA: To neće biti lako, postoji niz uslova, ali smo optimisti KURTI PRETI PRAZNOM PUŠKOM

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović ocenio je uoči susreta predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Moskvi da se Srbija može nadati najboljoj ceni gasa.

Vučić, podsetimo, danas putuje u Rusiju, a već za 24 sata imaće sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

- Ovo je čak 19. zvanični susret predsednika Srbije i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina za sedam godina. Pored pitanja energentske bezbednosti, koja će dominirati, ubeđen sam da će sva najvažnija politička pitanja biti na stolu. Ozbiljna, odgovorna i stabilizujuća politika Republike Srbije za koju verujem da ćemo dobiti podršku Rusije. Kada govorimo o energentskoj bezbednosti, mislim da optimizam predsednika Srbije Aleksandra Vučića nije bez utemeljenja. Postoje izgledi da možda dobijemo najbolju cenu gasa. To neće biti lako i postoji niz uslova, ali možemo imati jednu dozu umerenog i konstruktivnog optimizma - rekao je Starović u jutarnjem programu Kurir televizije.

TUMAČENJE RAZGOVORA VUČIĆA I LAJČAKA

Starović se osvrnuo i na jučerašnji sastanak predsednika Srbije sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

- Mi prepoznajemo dobru nameru Lajčaka u skladu sa mandatom koji je dobio, a to je da dođe do nekog napretka u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Međutim, osim dobre namere, Lajčak nije oskrbljen adekvatnim dobrim političkim mehanizmima, kako bi obezbedio da zaista do procesa napretka u dijalogu dođe. Ne znam šta je još potrebno da Kurti kaže ili ne daj Bože učini, kako bi kaznene mere od strane Brisela bile aktivirane. Kad bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić ili bilo ko od najviših predstavnika državnog rukovodstva Srbije rekao bilo šta slično o tome da želi da se demokratskim putem Republika Srbija ujedini sa Republikom Srpskom ili Crnom Gorom, nebo bi se tom sručilo na glavu i svima nama - naveo je Starović.

foto: Kurir Televizija

Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti, podsetimo, ne prestaje sa napadima na Srbiju. Ponovio je da stremi ujedinjenju sa Albanijom i poručio da očekuje od Austrije pomoć za priznanje lažne države od pet zemalja Evropske unije koje to nisu učinile, a naročito lobira da to učini Španija.

KURTI PRETI PRAZNOM PUŠKOM

- Na provokacije Aljbina Kurtija smo već navikli. Ono što on sada poručuje jeste konzistentno sa njegovom politikom iz vremena dok je bio dugo godina u opoziciji. Konzistentno je sa onim što je činio kada je prethodni put došao na poziciju premijera tzv. Kosova i dobio veliku podršku Albanaca. Njegova je želja da stekne priznanje pet preostalih članica EU. Prištinskoj administraciji nije toliko stalo do stolice u UN, znaju da je to nemoguće dok postoji pretnja vetom Ruske Federacije i NR Kine. Ali se nadaju konsenzusu unutar EU. To se neće desiti. Vreme ne radi za kosovsko-političku elitu. Mi smo postigli da čak 18 država povuče priznanje o KiM i sprečili smo učlanjenje tzv. Kosova u Unesko i interpol. Oni su danas dalje u svojoj želji za nezavisnosti nego što su to bili ikada u odnosu na 2008. godine - istakao je Starović.

foto: AP/Visar Kryeziu

O potezima Španije i otvaranja trgovinskog predstavništva u Prištini, Starović je rekao da je to donekle prihvatljivo.

- Postoji određena inicijativa koja bi išla u pravcu toga da se normalizuje funkcionisanje privrede Kosova i Metohije u evropskim okvirima ili putovanja građana. Sve to može biti donekle prihvatljivo za nas dokle god ne zadire u statusna pitanja. U krajnjoj liniji, kad govorimo o privredi, nama predstavljaju možda i najveće saveznike u procesu normalizacije. Albanci privrednici najbolje razumeju štetnost tih jednostranih mera i politike provokacije koju Kurti sprovodi - smatra Starović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:58 VAŽAN SUSRET ZA SRBIJU: Vučić o sastanku sa Putinom