PREDSEDNIK SRBIJE: Zakon o eksproprijaciji nema veze sa Rio Tintom

Predsednik Vučić izjavio je da izmena Zakona o eksproprijaciji nema nikakve veze sa eventualnim dolaskom kompanije Rio Tinto, već da je potreban zbog problema koji nastaju u procesu izgradnje velikih infrastrukturnih projekata.

"Ne mogu ja da vraćam zakone koje mi se ne sviđaju, već samo one koji nisu u skladu sa Ustavom. Predlog zakona o eksproprijaciji je potpuno usklađen sa Ustavom. Mnogo je neistina na tu temu rečeno u delu tajkunskih medija, ali to nema veze sa Rio Tintom. Mi se suočavamo sa problemima i te izmene su veoma potrebne", rekao je Vučić.

On je kazao da se dešavalo da se čeka sa izgradnjom nekog tunela i po 160 dana zbog problema sa zemljištem, iako je bila ponuđena fer cena uvećana za 10 do 20 odsto, ali da postoje ljudi koji traže i po tri do pet puta veću cenu od tržišne.

"Što se tiče Rio Tinta, neće se ništa dogoditi dok narod ne odluči. Mi čekamo Rio Tinto da dođe, da vidimo šta su spremili i kako će da zaštite životnu sredinu. Pa kada donesemo zaključke, izaći ćemo pred narod, tek tad. A oni nisu počeli iskopavanja niti su dobili dozvole za to", rekao je Vučić.

Govoreći o tome što još nije posetio Podrinje i mesto Gornje Nedeljice, gde se protestuje zbog ekoloških problema, Vučić je rekao da je kao predsednik bio u više mesta zajedno nego svi njegovi prethodnici.

"Ne plašim se da odem u Gornje Nedeljice, Loznicu ili Krupanj. I nije mi teško da me gadjaju jajima ili da me psuju. Mi svaki dan imamo neki protest, što je normalno u eri socijalnih mreža", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)