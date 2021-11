PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO NOVE MERE! Za prvo dete 300.000 dinara, a za drugo će biti još veća pomoć

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Sočija govoreći o važnim sastancima koji ga čekaju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a tom prilikom govorio je i o borbi države protiv bele kuge.

"Hvala građanima koji su prepoznali dobar potez države da daje 300.000 za prvo dete, odlične su reakcije, a mnogo bolje mere će biti i za drugo dete, sa tim merama izlazimo za 10 ili 15 dana. Hvala građanima, radićemo na tome da budu i bolji uslovi i da imaju veću sigurnost kako bi se više dece rađalo. Ako jedna majka želi da radi, a živi negde u centralnoj ili južnoj Srbiji, kako će ona da ostavi dete određeno vreme, ako nema u firmi vrtić. Majka sa detetom do šeste godine, od rođenja, provodi više od šest sati. Dakle, one su naše junakinje i treba da im pomognemo. One neće da ih ucenjuje vlasnik, treba da imaju karijeru. Zato ćemo raditi na tome da budu vrtići u velikim kompanijama i davaćemo subvencije za to", rekao je Vučić.

(Kurir.rs)