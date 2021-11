VUČIĆ: Pisaću svim šefovima država i drznuću se da pitam zašto ćute na Kurtijeve izjave o ujedinjenju sa Albanijom!

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će po povratku iz Sočija, gde se već danas sastaje sa Vladimirom Putinom, uputiti pismo šefovima vlada i država i svim evropskim institucijama s jednim pitanjem koje se tiče kosovskog premijera Aljbina Kurtija i njegovih poziva da se Kosovo ujedini s Albanijom.

On je naglasio da je zvaničan stav Srbije da traži razgovore s Prištinom na svim nivoima i o svim temama, što je preneo i specijalnom izaslaniku EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku.

Vučić sinoć stigao u Soči Peskov: Važni razgovori sa saveznikom i prijateljem Rusije Kremlj je sastanak Vučića, koji je sinoć stigao u Sočiju i Putina najavio kao važne razgovore s prijateljem i saveznikom Rusije. - To su veoma važni razgovori s našim saveznikom, prijateljem. Naši bilateralni odnosi imaju poseban karakter... Što se tiče gasa, više puta smo čuli izjave predsednika Vučića o tome da će pokrenuti to pitanje. Može se pretpostaviti da će ono biti na dnevnom redu. Biće razmotreno i pitanje borbe protiv virusa korona. Takođe, veoma je važno, razgovaraće se i o situaciji na Balkanu koja je složena, kao i o međunarodnoj situaciji - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Traži razgovor

- Ne želimo da prihvatimo tezu da smo za prekid tih razgovora krivi mi. Uputiću pismo svim šefovima država i vlada u kom ću ukazati i moliti da mi pruže odgovore kako je moguće da Kurti, koji je premijer privremenih institucija, svako malo, na vrlo jasan način pre tri dana govori, ne o tamo nekome, već o sopstvenoj želji za ujedinjenjem Kosova i Albanije - naglasio je Vučić u jučerašnjem obraćanju javnosti.

foto: Marina Lopičić

Šire se besmislene laži Narod odlučuje o Rio Tintu Na pitanja o protestima protiv „Rio Tinta“ i zakona o eksproprijaciji, Vučić je rekao da izmene zakona nemaju veze sa njihovim eventualnim dolaskom. - Besmislene su sve laži o „Rio Tintu“. Ništa se neće dešavati, sve oko „Rio Tinta“ su izmišljotine, dok narod ne odluči. Ti koji protestuju su doveli „Rio Tinto“ u Srbiju i potpisali devet ugovora, i mi sada s njima moramo da razgovaramo, da vidimo kako će da zaštite životnu sredinu, a kada izvučemo zaključke, izaći ćemo pred narod - izjavio je on i dodao da će, kada bude dobio prve informacije o „Rio Tintu“, on otići u Gornje Nedeljice i razgovarati sa meštanima.

Kako je naglasio, na Kurtijeve najave nijedna politička instanca nije reagovala.

- Moje pismo će sadržati jedno prosto pitanje: da li to znači da ćete tako da ćutite ukoliko bi bilo ko odavde govorio o ujedinjenju s nekim drugim, ili biste tog sekunda reagovali? Jednom da se prekine s tim! Pitam se po kom principu je to Albancima dozvoljeno, a Srbima sve zabranjeno. Ne kažem da ćemo takvu politiku da vodimo, ali tražim objašnjenje. Šta biste rekli da je to saopštio neko iz Srbije ili Republike Srpske? Srbima nije dozvoljeno ni da pitaju, a ja ću da se drznem i da pitam: je l’ to znači da imate pravo na neodgovornost ako ste Albanac, a ako ste Srbin, onda ne? To želimo da čujemo, da nam neko to jasno i nedvosmisleno kaže - poručio je predsednik.

Naoružavanje u regionu Nećemo da zavisimo od bilo čije milosti Predsednik je odbacio kritike iz regiona zbog nabavke novog naoružanja, navodeći da to rade i zemlje u susedstvu koje su brojčano i teritorijalno manje od Srbije. - Da li smo pitali zašto je neko kupio „Patrije“, pancer haubice, helikoptere „kajova“ s raketama „helfajer“? Uveren sam da se Hrvatska naoružava zbog Austrije i gradišćanskih Hrvata, da to nema veze s nama. Ćutali smo, pratili sve i reagovali. Mi nemamo problem s tim. Imate pravo da se naoružavate, ali nemojte nama da govorite kako treba da budemo goli i bosi i da zavisimo od bilo čije milosti - poručio je Vučić i najavio iznenađenja: - Naša vojska biće neuporedivo efikasnija, sposobnija, opremljena i naoružana, a pozitivna iznenađenja sačuvaćemo za nekih 15-20 dana. A ona baš velika iznenađenja videćete do marta, i videćete kako je Srbija sigurnija zemlja.

Trema i odgovornost

Govoreći o ceni gasa i današnjem sastanku s Putinom, 19. po redu, Vučić je priznao da ima veliku tremu, iako s njim ima dobre i prijateljske odnose.

- Ali imam odgovornost za zemlju i boriću se za interese naše zemlje i zamoliću ga da nam izađe u susret. Znam šta ću da ga molim i nisam siguran da bih ja, da sam na njegovom mestu, to prihvatio. Odatle je trema - objasnio je on.

Vučić je naglasio da je za Srbiju gas ključno pitanje i da su naše rezerve gasa pale sa 261 na 128 miliona kubnih metara.

Ulaganja u sport Nacionalni stadion će biti lepši od Alijanc arene Nacionalni stadion će biti spektakularan, lepši od Alijanc arene, rekao je Vučić, najavivši da će do kraja godine sve biti spremno za početak njegove gradnje u Surčinu. - To će biti lepotica, lepša od Alijanc arene. To će biti novi deo grada, pravi projekat za razvoj opštine Surčin i za celu Srbiju - naglasio je on.

Ivana Kljajić

