STRUČNJACI O UJEDINJENOJ OPOZICIJI: Niko se ni sa kim ne slaže! ĐILAS I JEREMIĆ U SUKOBU

Ujedinjenje dela opozicije paralelno prati i rasipanje. Danas je saopšteno da će Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Narodna stranka i Pokret slobodnih građana zajednički da nastupe na izborima. Samo dan pre toga, Zdravko Ponoš, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića, javno je rekao da se oko više stvari u stranci nije slagao i pokrenuo je priču o napuštanju stranke i povlačenje sa mesta potpredsednika.

"Nivo neslaganja se akumulirao do te mere da se tu više ne osećam komotno".

Jeremić je ipak odbio da precizno odgovori na brojna pitanja u vezi sa Ponošem, iako je prethodno bilo vesti da se lično protivi predsedničkoj kandidaturi svog potpredsednika stranke.

- Prvo i osnovno kada govorimo o toj grupi stranaka kovorimo o Demokratskoj stranci, to su sve delovi DS iz vremena Borisa Tadića, koji su se rascepkali. Ono što sam video na toj konferenciji je veštački optimizam, naravno da oni moraju da kažu da su spremni, a tim optimizmoj prikrivaju zbunjensot. Njihovi razlozi koje su naveli za bojkot izbora i dalje stoje. Ime predsedničkog kandidata je spekulacija u medijima, a on se još drži u ilegali. Ja mislim da u opoziciji postoje i druge stranke, koje i te kako imaju kandidate - kaže Dejan Vuk Stanković.

- Nezahvalno je da ih analiziram iz današnje perspektive. Svi ovi lideri su derivarti DS, ali nisu svi u tim strankama iz bivše vlasti. Neki od njih nikada nisu se nisu bavili politikom i ne mogu da dođu do izražaja, zbog toga što su nosioci tih stranaka ličnosti iz bvše vlasti. Vuk Jeremić menja politička ubeđenja, on ih menja iz dana u dan. Kad vi nekoga kao što je Ponoš, znači da sa vama nešto nije u redu. Tu ima i nedostatak strategije. To je ispričana priča, Vuk Jeremić i Dragan Đilas ne mogu biti nosioci liste, ali zbog njih ne mogu drugi ljudi da dođu do izražaja - kaže Bogdan Stojanović, nekadašnji član predsedništva Narodne stranke.

Podeljenost medija Vuk Stanković naglasio je da se u Srbiji opozicija i vlast mere prema tome ko na kom mediju gostuje. - Kod nas je jedna grupa političkih stranaka napravila razliku između opzicije i vlasti ko gde gostuje u kojim medijima.

-Nezgodno je da komentarišem opozicjiu, samim tim što i sam pripadam njoj. Nije mi jasno da u situaciji neko sebi daje za pravo da se izdaje za vođu opozicije. Neko ko misli da može skroz sam na ove izbore nema pojma o politici - kaže Srđan Sandić, advokat i član predsedništva Demokrata Srbije.

Dejan Vuk Stanković naglasio je da onaj koji ne može da se izbori sa pet tabloida i ne trena da bude u politici.

- To je specifičan fenomen koji je proistekao od Draga Đilasa, da drže kandidata u tajnosti da ga Vučićeva mašinerija ne bi uništila. Ali ako on ne može da se izbori sa pet tabloida, kako će da se bori sa onim što se radi u Briselu. Ako Đilas misli da je neprikosnoveni vođa opozicije, onda lepo na crtu, pa pokaži šta imaš da ponudiš i kako se boriš sa stereotipima o sebi - kaže Vuk Stanković.

Sandić je naglasio da je sa Lutovcem bio u poznaničkom odnosu.

- On je dugo bio ambasador u Crnoj Gori, a prvi put ga upoznajem kada je Šutanovac došao na čelo strnake. Mislim da je pod njim DS izgubila svoj izgleda i prepoznatljivost, mislim da je sebe svela na jedan minoran nivo. Ja ne znam ni gde je kancelarija DS - naglasio je Sandić.

Stojanović je naglasio da svoje mišljenje o Đilasu nikada nije menjao, te da je i dalje ima negativan stav prema ovom članu opozicije.

- Svoje mišljenje o Đilasu nikada nisam promenio, niko ne kaže ni da su Đilas i Jeremić u dobrim odnosima. Ja lično nikada nisam krio da on nije glup čovek, ali u političkom smislu on je svestan da ne može da pobedi. On zna, pa je zato i gurnuo Mariniku Tepić da bude nosilac liste. Sa druge strane Vuk Jeremić nije svestan toga da ne može da dobije izbore - kaže Stojanović.

- Marinika Tepić nudi fejk politiku LDP, imate jednu fejk priču ideologije. Od toga u političkom smislu nema ništa i ja razumem ove mlade ljude da su ovi ljudi prepreka za neke nove političare. Oni su fejk kao ljudi koji imaju kredibilitet. Zamislite kako stoji sa rejtingom kada je žena koja je promenila pet stranaka najkredibilnija među njima. Ako se plaše stava naroda i procenta, šta će onda u politici. Meni se čini jedna druga stvar, zašto nije otvoren prostor za nove ljude sa entuzijazmom i novim idejama koji nisu uprljani onime što je bilo u prvoj dekadi ovog veka sa nekom konfuznom vlašću. To i jeste pravo pitanje, zašto oni koji sede na čelu stranaka, a ne daju prostora mladima sa idejom - kaže Vuk Stanković.

