RAMA I KURTI OPET PROVOCIRAJU: Ujediniće se Albanija i Kosovo

Premijer Albanije Edi Rama rekao je juče da veruje da će se Albanija ujediniti s Kosovom i da bi on glasao za to na referendumu, ali je naveo da ne zna kada će se to dogoditi.

- Ako me pitate hipotetički o mirnom referendumu o nacionalnom jedinstvu, prekršio bih zakon o tajnosti glasanja - kažem otvoreno, glasao bih za. U slučaju da pitate da li će se ovo desiti ili ne, pošto me provocirate, to će se desiti, kada - ne znam, ali će se desiti jednog dana - kazao je Rama na zajedničkoj konferenciji s kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

Kurti je rekao da se o takvim istorijskim procesima ne može odlučivati i da se ne mogu određivati datumi i načini.

- Integracija između naših država je od suštinskog značaja - rekao je Kurti.

Rama je, nakon zajedničke sednice vlada Kosova i Albanije, rekao da su Kurti i on različiti ljudi, koji mogu da imaju različita mišljenja o raznim pitanjima.

- Slikovito rečeno, mi smo kao onaj dvoglavi orao, koji ima vizuelni izgled od 360 stepeni. Jedna glava može da gleda na jednu, druga na drugu stranu, ali telo stoji uspravno. Aljbin i ja možda imamo različita mišljenja o različitim pitanjima, ali ne očekujte da ćemo ikada zatvoriti debatu - rekao je Rama.

Kurti je juče rekao i da će na KiM Dan zastave Albanije, 28. novembar, biti obeležen kao državni praznik, to jest da će to biti neradni dan.

E. K.